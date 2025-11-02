Над Украиной сойдет крупнейший супермесяц года: когда наблюдать редкое явление

Уже на этой неделе украинцы смогут увидеть самую большую и яркую Луну 2025 года. Во вторник, 5 ноября в 15:19 по киевскому времени, на небе появится Бобровый Супермесяц — это будет ближайшая полная Луна к Земле за последние шесть лет.

Разница между обычной полной луной и супер луной. Фото из открытых источников

По данным AstroPixels, Луна приблизится к нашей планете на расстояние 356 980 км – это ближайшее сближение с февраля 2019 года. Из-за такого малого расстояния она будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычное полнолуние.

Ноябрьское полнолуние традиционно называют Бобровой Луной, ведь в это время бобры в Северной Америке строят зимние плотины, пользуясь ярким светом Луны. Другие народные названия также предусматривают Морозную, Снежную или Торговую Луну.

Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, поэтому ее расстояние до нашей планеты постоянно меняется. Когда полнолуние совпадает с моментом максимального приближения – перигеем, возникает Суперлуние.

Ученые объясняют, что эффект "огромной Луны" обусловлен не только физическим приближением, но и так называемой иллюзией Луны. Когда она поднимается над горизонтом рядом со зданиями или деревьями, человеческий мозг воспринимает ее больше, чем есть на самом деле.

Хотя полнолуние наступит 5 ноября, эффектнее всего наблюдать супермесяц будет вечером 6 ноября, когда он сойдет над восточным горизонтом после захода Солнца. Тогда Луна будет видна в созвездии Тельца, рядом со звездным скоплением Плеяд.

Бобровое полнолуние – одиннадцатое из двенадцати этого года. Три из них стали суперлунами, но именно ноябрьская будет самая большая. Следующий и последний в 2025 году супермесяц ожидается 4 декабря.

