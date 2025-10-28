На Місяці з’являться гігантські літери X і V: коли і як побачити унікальне явище

В останні дні жовтня небо подарує спостерігачам незвичайне видовище, адже на поверхні Місяця можна буде побачити дві великі літери X та V. Це явище можна спостерігати у нічному небі з 28 на 29 жовтня.

Місяць. Фото з відкритих джерел

Феномен утворення "літер" на Місяці — це гра світла і тіні. Коли Сонце освітлює поверхню Місяця під певним кутом, світло падає на вершини гір і краї кратерів, створюючи ілюзію впізнаваних символів. У цей момент лінія термінатора, тобто межа між освітленою та темною частинами Місяця, проходить саме через ті ділянки, де перепади рельєфу формують контрастні фігури.

Місячна літера X утворюється внаслідок освітлення країв кратерів Бьянкіні, Пурбах і Ла Кайє. Її можна знайти приблизно за 25 градусів на південь від місячного екватора, недалеко від лінії термінатора.

Символ V розташований трохи вище, менш ніж за 10 градусів над екватором, ліворуч від Моря Спокою. Він також з’являється завдяки грі світла на гірських хребтах і краях кратерів.

Літери на Місяці X і V. Фото: space.com

Найкращий час для спостережень за супутником Землі, вечір 28 жовтня після заходу Сонця. Саме тоді Місяць перебуватиме у фазі, близькій до першої чверті, коли освітлена права половина, а ліва залишається в тіні. Оптичний ефект триватиме лише кілька годин. Найкраще літери видно ближче до настання ночі, коли контраст між освітленими ділянками й тінями максимальний.

Побачити місячні символи можна за допомогою аматорського телескопа або бінокля середньої потужності. Для орієнтації використовуйте просте правило, що ширина вашого стиснутого кулака, витягнутого на відстань руки, відповідає приблизно 10 градусам на небі. Якщо погода буде ясною, мешканці більшості регіонів України та Європи зможуть насолодитися цим рідкісним небесним видовищем.

