На Луне появятся гигантские буквы X и V: когда и как увидеть уникальное явление

В последние дни октября небо подарит наблюдателям необычное зрелище, ведь на поверхности Луны можно будет увидеть две заглавные буквы X и V. Это явление можно наблюдать в ночном небе с 28 на 29 октября.

Луна. Фото из открытых источников

Феномен образования "букв" на Луне – это игра света и тени. Когда Солнце освещает поверхность Луны под определенным углом, свет падает на вершины гор и края кратеров, создавая иллюзию узнаваемых символов. В этот момент линия терминатора, то есть граница между освещенной и темной частями Луны, проходит именно через участки, где перепады рельефа формируют контрастные фигуры.

Лунная буква X образуется вследствие освещения краев кратеров Бьянкини, Пурбаха и Ла Кайе. Ее можно найти примерно в 25 градусах южнее лунного экватора, недалеко от линии терминатора.

Символ V расположен чуть выше, менее чем за 10 градусов над экватором, слева от Моря Спокойствия. Он также появляется благодаря игре света на горных хребтах и краях кратеров.

Буквы на Луне X и V. Фото: space.com

Лучшее время для наблюдений за спутником Земли, вечер 28 октября после захода Солнца. Именно тогда Луна будет находиться в фазе, близкой к первой четверти, когда освещена правая половина, а левая остается в тени. Оптический эффект будет длиться всего несколько часов. Лучше всего буквы видны ближе к наступлению ночи, когда контраст между освещенными участками и тенями максимальный.

Увидеть лунные символы можно с помощью любительского телескопа или бинокля средней мощности. Для ориентации используйте простое правило, что ширина вашего сжатого кулака, вытянутого на расстояние руки, соответствует примерно 10 градусам на небе. Если погода будет ясной, жители большинства регионов Украины и Европы смогут насладиться этим редким небесным зрелищем.

