У жовтні над Україною зійде супермісяць: коли можна побачити

7 жовтня українці зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище – повний супермісяць, також відомий як Жнивний Місяць. Це буде перший супермісяць після червня 2025 року, і він стане справжньою прикрасою жовтневого неба.

Супермісяць. Фото: Дерріл Вебб / Reuters

Чим особливий супермісяць

Супермісяць виникає тоді, коли повня збігається з моментом найближчого положення Місяця до Землі, який називають перигеєм. Завдяки цьому небесне тіло виглядає більшим та яскравішим, ніж зазвичай. За даними NASA, під час супермісяця диск може здаватися на 30% яскравішим і до 14% більшим за типовий повний Місяць.

Супермісяць у порівнянні з мікромісяцем. Фото: NASA/JPL-Калтех

У ніч із 6 на 7 жовтня 2025 року відстань між Місяцем та Землею скоротиться до 361 458 кілометрів. Це створить умови для надзвичайно яскравого й ефектного видовища, яке зможе побачити кожен охочий навіть без телескопа.

Жнивний Місяць і три супермісяці поспіль

Жовтневий повний Місяць має ще одну особливість – його називають Жнивним. Традиційно ця назва пов’язана з часом збору врожаю, коли яскраве світло супутника допомагало селянам працювати на полях навіть після заходу сонця.

Цей жовтневий супермісяць стане першим із трьох поспіль:

- 7 жовтня – відстань до Землі 361 458 км

- 5 листопада – 356 980 км (найближчий супермісяць року)

- 4 грудня – 357 219 км

Таким чином, наприкінці 2025 року на нас чекає ціла серія вражаючих астрономічних явищ.

Як вказують науковці, попри гучну назву, різниця між звичайним повним місяцем і супермісяцем для більшості людей майже непомітна. Досвідчені спостерігачі справді відзначають збільшення розміру диска, однак найбільша перевага супермісяця полягає не у його розмірі, а у виняткові яскравості.

Щоб побачити супермісяць у всій красі, достатньо просто вийти на відкрите місце ввечері 7 жовтня і подивитися у безхмарне небо.

