У жовтні над Україною зійде супермісяць: коли можна побачити

7 жовтня українці зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище – повний супермісяць, також відомий як Жнивний Місяць. Це буде перший супермісяць після червня 2025 року, і він стане справжньою прикрасою жовтневого неба.
Супермісяць. Фото: Дерріл Вебб / Reuters
Супермісяць виникає тоді, коли повня збігається з моментом найближчого положення Місяця до Землі, який називають перигеєм. Завдяки цьому небесне тіло виглядає більшим та яскравішим, ніж зазвичай. За даними NASA, під час супермісяця диск може здаватися на 30% яскравішим і до 14% більшим за типовий повний Місяць.
Супермісяць у порівнянні з мікромісяцем. Фото: NASA/JPL-Калтех
У ніч із 6 на 7 жовтня 2025 року відстань між Місяцем та Землею скоротиться до 361 458 кілометрів. Це створить умови для надзвичайно яскравого й ефектного видовища, яке зможе побачити кожен охочий навіть без телескопа.
Жовтневий повний Місяць має ще одну особливість – його називають Жнивним. Традиційно ця назва пов’язана з часом збору врожаю, коли яскраве світло супутника допомагало селянам працювати на полях навіть після заходу сонця.
Цей жовтневий супермісяць стане першим із трьох поспіль:
Таким чином, наприкінці 2025 року на нас чекає ціла серія вражаючих астрономічних явищ.
Як вказують науковці, попри гучну назву, різниця між звичайним повним місяцем і супермісяцем для більшості людей майже непомітна. Досвідчені спостерігачі справді відзначають збільшення розміру диска, однак найбільша перевага супермісяця полягає не у його розмірі, а у виняткові яскравості.
Щоб побачити супермісяць у всій красі, достатньо просто вийти на відкрите місце ввечері 7 жовтня і подивитися у безхмарне небо.
