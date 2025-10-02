logo

В октябре над Украиной сойдет суперлуние: когда можно увидеть

7 октября 2025 года украинцы смогут наблюдать редкую суперлуние. Чем оно особенное и когда именно взойдет.

2 октября 2025, 08:25
7 октября украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление – полную суперлуние, также известное как Жатвенная Луна. Это будет первое суперлуние после июня 2025 года, и оно станет настоящим украшением октябрьского неба.

В октябре над Украиной сойдет суперлуние: когда можно увидеть

Суперлуние. Фото: Дэррил Вебб / Reuters

Чем особое суперлуние

Суперлуна возникает тогда, когда полнолуние совпадает с моментом ближайшего положения Луны к Земле, которую называют перигеем. Благодаря этому небесное тело выглядит больше и ярче обычного. По данным NASA, во время суперлуния диск может казаться на 30% ярче и до 14% больше типичной полной Луны.

В октябре над Украиной сойдет суперлуние: когда можно увидеть - фото 2

Суперлуна по сравнению с микролуний. Фото: NASA/JPL-Калтех

В ночь с 6 на 7 октября 2025 расстояние между Луной и Землей сократится до 361 458 километров. Это создаст условия для яркого и эффектного зрелища, которое сможет увидеть каждый желающий даже без телескопа.

Жатвенная Луна и три суперлуния подряд

Октябрьская полная Луна имеет еще одну особенность – ее называют Жатвенной. Традиционно это название связано с временем сбора урожая, когда яркий свет спутника помогал крестьянам работать на полях даже после заката.

Этот октябрьское суперлуние станет первым из трех подряд:

  • — 7 октября – расстояние до Земли 361 458 км
  • — 5 ноября – 356 980 км (ближайшая суперлуна года)
  • — 4 декабря – 357 219 км

Таким образом, в конце 2025 года нас ждет целая серия впечатляющих астрономических явлений.

Как указывают ученые, несмотря на громкое название, разница между обычной полной луной и суперлунием для большинства людей почти незаметна. Опытные наблюдатели действительно отмечают увеличение размера диска, однако наибольшее преимущество суперлуние не в его размере, а в исключительной яркости.

Чтобы увидеть суперлуну во всей красе, достаточно просто выйти на открытое место вечером 7 октября и посмотреть в безоблачное небо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский астроном-любитель открыл новую удивившую астрономов комету.

Также "Комментарии" писали, что ученые предупреждают об апокалипсисе планет из-за черных дыр.



