В октябре над Украиной сойдет суперлуние: когда можно увидеть

7 октября украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление – полную суперлуние, также известное как Жатвенная Луна. Это будет первое суперлуние после июня 2025 года, и оно станет настоящим украшением октябрьского неба.
Суперлуние. Фото: Дэррил Вебб / Reuters
Суперлуна возникает тогда, когда полнолуние совпадает с моментом ближайшего положения Луны к Земле, которую называют перигеем. Благодаря этому небесное тело выглядит больше и ярче обычного. По данным NASA, во время суперлуния диск может казаться на 30% ярче и до 14% больше типичной полной Луны.
Суперлуна по сравнению с микролуний. Фото: NASA/JPL-Калтех
В ночь с 6 на 7 октября 2025 расстояние между Луной и Землей сократится до 361 458 километров. Это создаст условия для яркого и эффектного зрелища, которое сможет увидеть каждый желающий даже без телескопа.
Октябрьская полная Луна имеет еще одну особенность – ее называют Жатвенной. Традиционно это название связано с временем сбора урожая, когда яркий свет спутника помогал крестьянам работать на полях даже после заката.
Этот октябрьское суперлуние станет первым из трех подряд:
Таким образом, в конце 2025 года нас ждет целая серия впечатляющих астрономических явлений.
Как указывают ученые, несмотря на громкое название, разница между обычной полной луной и суперлунием для большинства людей почти незаметна. Опытные наблюдатели действительно отмечают увеличение размера диска, однако наибольшее преимущество суперлуние не в его размере, а в исключительной яркости.
Чтобы увидеть суперлуну во всей красе, достаточно просто выйти на открытое место вечером 7 октября и посмотреть в безоблачное небо.
