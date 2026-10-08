Марсохід Perseverance зафіксував на Марсі "двері" у скелі (ФОТО)

На Марсі знову знайшли незвичне кам’яне утворення, яке на фотографії нагадує дверний отвір. Знімок зробив марсохід NASA Perseverance під час дослідження кратера Єзеро — одного з найважливіших місць на Червоній планеті для пошуку слідів давнього життя.

На Марсі виявили загадкові "двері"

До фотографії підвищену увагу привернув дослідника НЛО Скотт Ворінг. Він збільшив окрему ділянку зображення та заявив, що на ній можна побачити структуру, схожу на вузькі "стародавні ворота" або "двері". Темна центральна частина та форма скелі справді створюють враження невеликого проходу.

За словами Ворінга, йдеться про крихітний отвір заввишки близько 18 см і завширшки 13 см. Уфолог припустив, що він може бути пов’язаний із невідомою цивілізацією, яка нібито існувала на Марсі в далекому минулому. Також Ворінг опублікував ще одне фото з "порталом" на Червоній планеті.

На Марсі виявили загадкові "двері"

Однак наукових доказів цієї версії немає. Знімок був зроблений у кратері Єзеро камерою Mastcam-Z ще під час ранніх етапів місії Perseverance у 2021 році. Мільярди років тому тут існувало озеро, тому NASA досліджує місцевість, шукаючи можливі сліди давнього мікробного життя.

Подібні "двері" вже не вперше стають причиною гучних припущень про сліди позаземного життя на Марсі. У 2022 році марсохід Curiosity сфотографував на горі Шарп утворення, яке здалеку також нагадувало вхід у скелю. Тоді Ворінг також припускав, що це "двері" у скелі. Хоча спочатку воно здавалося достатньо великим для людини, однак детальніший аналіз показав, що його розмір становить лише кілька десятків сантиметрів.

Ворінг помітив "двері" на Марсі у 2022 році

NASA пояснило тоді, що незвичайна форма виникла через природні тріщини в породі. Перетин таких тріщин може спричинити відкол частини каменю та створити структуру, яка з певного ракурсу нагадує двері.

Новий марсіанський "портал" може мати таке саме природне походження. Особливості освітлення, перспектива та рельєф здатні створювати на фотографіях знайомі людському мозку форми. Таким чином загадковий об’єкт залишається радше цікавою оптичною ілюзією, а не доказом існування стародавньої цивілізації на Марсі.

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