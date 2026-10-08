Марсоход Perseverance зафиксировал на Марсе "дверь" в скале (ФОТО)

На Марсе снова обнаружили необычное каменное образование, которое на фотографии напоминает дверной проем. Снимок сделал марсоход NASA Perseverance во время исследования кратера Езеро – одного из важнейших мест на Красной планете для поиска следов древней жизни.

На Марсе обнаружили загадочную "дверь"

К фотографии повышенное внимание привлек исследователя НЛО Скотт Уоринг. Он увеличил отдельный участок изображения и заявил, что на нем можно увидеть структуру, похожую на узкие "древние ворота" или "двери". Темная центральная часть и форма скалы действительно производят впечатление небольшого прохода.

По словам Уоринга, речь идет о крохотном отверстии высотой около 18 см и в ширину 13 см. Уфолог предположил, что он может быть связан с неизвестной цивилизацией, которая якобы существовала на Марсе в далеком прошлом. Также Уоринг опубликовал еще одно фото с "порталом" на Красной планете.

На Марсе обнаружили загадочную "дверь"

Однако научных доказательств этой версии нет. Снимок был сделан в кратере Езеро камерой Mastcam-Z еще во время ранних этапов миссии Perseverance в 2021 году. Миллиарды лет назад здесь существовало озеро, поэтому NASA исследует местность в поисках возможных следов древней микробной жизни.

Подобные "двери" уже не в первый раз становятся причиной громких предположений о следах внеземной жизни на Марсе. В 2022 году марсоход Curiosity сфотографировал на горе Шарп образование, которое издалека также напоминало вход в скалу. Тогда Уоринг также предполагал, что это "дверь" в скале. Хотя поначалу оно казалось достаточно большим для человека, однако более детальный анализ показал, что его размер составляет всего несколько десятков сантиметров.

Уоринг заметил "дверь" на Марсе в 2022 году

NASA объяснило тогда, что необычная форма возникла из-за природных трещин в породе. Пересечение таких трещин может повлечь за собой откол части камня и создать структуру, которая с определенного ракурса напоминает дверь.

Новый марсианский "портал" может иметь такое же природное происхождение. Особенности освещения, перспектива и рельеф способны создавать на фотографиях знакомые человеческому мозгу формы. Таким образом, загадочный объект остается скорее интересной оптической иллюзией, а не доказательством существования древней цивилизации на Марсе.

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