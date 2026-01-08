Космічні “світлячки”: вчені розкрили новий спосіб зв’язку інопланетян

Розвинені інопланетні цивілізації можуть спілкуватися між собою відкрито, використовуючи світлові спалахи – за принципом, подібним до того, як це роблять світлячки. Про це повідомляє The Independent з посиланням на нове дослідження, яке пропонує переосмислити підходи до пошуку позаземного розуму.

Космос. Фото: з відкритих джерел

Досі астрономи переважно зосереджувалися на пошуку дивних радіосигналів або теплових слідів високих технологій. Проте такий підхід, зазначають науковці, може бути надто "людиноцентричним" і не враховувати цивілізації, що розвивалися за зовсім іншими принципами. У мисленнєвому експерименті дослідники з Університету штату Аризона запропонували альтернативну модель міжцивілізаційного зв’язку.

В основі ідеї – поведінка світлячків, які передають інформацію за допомогою унікальних візерунків світлових спалахів. Такі сигнали не мають усвідомленого значення, однак чітко вирізняються на тлі природного "шуму" та дозволяють розпізнати присутність і "ідентичність" особини. За аналогією, інопланетні цивілізації могли б надсилати прості двійкові сигнали типу "увімкнено/вимкнено", які не несуть смислового повідомлення, але різко контрастують із космічним фоном.

У ще не рецензованій роботі, опублікованій на платформі arXiv, вчені зазначають, що ключовим критерієм пошуку має бути не складність чи можливість розшифрування сигналу, а його структурні властивості. Для моделювання вони використали пульсари – одні з найяскравіших і найрегулярніших джерел випромінювання у Всесвіті. На їхньому тлі дослідники створили штучний сигнал, який був би добре помітним і водночас не потребував надмірних енергетичних витрат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вчені виявили, що "потенційно ворожа інопланетна загроза" 3I/ATLAS містить джерело життя.



