Космические "светлячки": ученые раскрыли новый способ связи инопланетян

Развитые инопланетные цивилизации могут общаться между собой открыто, используя световые вспышки – по принципу, подобному тому, как это делают светлячки. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на новое исследование, предлагающее переосмыслить подходы к поиску внеземного разума.

Космос. Фото: из открытых источников

До сих пор астрономы в основном сосредотачивались на поиске удивительных радиосигналов или тепловых следов высоких технологий. Однако такой подход, как отмечают ученые, может быть слишком "людиноцентричным" и не учитывать цивилизации, которые развивались по совсем другим принципам. В мысленном эксперименте исследователи из Университета штата Аризона предложили альтернативную модель межцивилизационной связи.

В основе идеи – поведение светлячков, передающих информацию с помощью уникальных узоров световых вспышек. Такие сигналы не имеют осознанного значения, однако четко отличаются на фоне естественного шума и позволяют распознать присутствие и идентичность особи. По аналогии, инопланетные цивилизации могли бы передавать простые двоичные сигналы типа "включено/выключено", которые не несут смыслового сообщения, но резко контрастируют с космическим фоном.

В еще не рецензируемой работе, опубликованной на платформе arXiv, ученые отмечают, что ключевым критерием поиска должна быть не сложность или возможность расшифровки сигнала, а его структурные свойства. Для моделирования они использовали пульсары – одни из самых ярких и регулярных источников излучения во Вселенной. На их фоне исследователи создали искусственный сигнал, который был бы хорошо заметен и в то же время не нуждался в чрезмерных энергетических затратах.

