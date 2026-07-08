Ця планета мала загинути ще мільярди років тому: астрономи шокували розгадкою

Міжнародна група астрономів зробила відкриття, яке змінює уявлення про еволюцію планетних систем після загибелі зірок. За допомогою космічного телескопа James Webb вчені встановили, як газовий гігант WD 1856b зміг пережити перетворення своєї зірки на білого карлика та опинитися на небезпечній близькості до неї.

Сонячна система. Фото: з відкритих джерел

Планета, що розташована приблизно за 80 світлових років від Землі, за розмірами майже не поступається Юпітеру. Вона здійснює повний оберт навколо білого карлика всього за 34 години, а під час проходження перед диском зорі перекриває понад половину її світла.

Після відкриття WD 1856b у 2020 році астрономи довго не могли пояснити її існування. Вважалося, що під час перетворення зорі на червоного гіганта всі близькі планети повинні були бути повністю поглинуті або знищені.

Нове дослідження показало інший сценарій розвитку подій. Вчені дійшли висновку, що спочатку планета перебувала значно далі від своєї зорі й уникла небезпечної фази. Лише через кілька мільярдів років після утворення білого карлика вона поступово змістилася ближче під впливом гравітаційної взаємодії з іншими тілами системи.

Одним із ключових доказів стала температура WD 1856b – близько 127 градусів за Цельсієм. Для настільки слабкого джерела світла вона виявилася надто високою. Науковці пояснюють це припливним нагріванням: під час тривалої міграції гравітаційні сили розігрівали внутрішні шари планети, і цей ефект зберігся донині.

Дослідники вважають, що відкриття може допомогти зрозуміти майбутнє Сонячної системи. Приблизно через п'ять мільярдів років Сонце також стане червоним гігантом. Земля, Меркурій і Венера, ймовірно, не переживуть цей етап, тоді як Юпітер і Сатурн можуть зберегтися та згодом змінити свої орбіти, подібно до загадкової планети WD 1856b.

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