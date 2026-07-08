Эта планета должна была погибнуть еще миллиарды лет назад: астрономы шокировали разгадкой

Международная группа астрономов совершила открытие, изменяющее представление об эволюции планетных систем после гибели звезд. С помощью космического телескопа James Webb ученые установили, как газовый гигант WD 1856b смог пережить превращение своей звезды в белого карлика и оказаться на опасной близости к ней.

Солнечная система. Фото: из открытых источников

Планета, расположенная примерно в 80 световых годах от Земли, по размерам почти не уступает Юпитеру. Она совершает полный оборот вокруг белого карлика всего за 34 часа, а во время прохождения перед диском звезды перекрывает более половины света.

После открытия WD 1856b в 2020 году астрономы долго не могли объяснить ее существование. Считалось, что при превращении звезды в красного гиганта все близкие планеты должны были быть полностью поглощены или уничтожены.

Новое исследование показало другой сценарий развития событий. Ученые пришли к выводу, что первоначально планета находилась значительно дальше своей звезды и избежала опасной фазы. Лишь через несколько миллиардов лет после образования белого карлика она постепенно сместилась поближе под влиянием гравитационного взаимодействия с другими телами системы.

Одним из ключевых доказательств стала температура WD 1856b – около 127 градусов Цельсия. Для столь слабого источника света она оказалась слишком высокой. Ученые объясняют это приливным нагреванием: во время длительной миграции гравитационные силы разогревали внутренние слои планеты, и этот эффект сохранился по сей день.

Исследователи полагают, что открытие может помочь понять будущее солнечной системы. Приблизительно через пять миллиардов лет Солнце также станет красным гигантом. Земля, Меркурий и Венера, вероятно, не переживут этот этап, тогда как Юпитер и Сатурн могут сохраниться и впоследствии изменить свои орбиты, подобно загадочной планете WD 1856b.

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