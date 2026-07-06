NASA і Китай хочуть будувати бази на Місяці: чому вчені вже б’ють на сполох

Плани NASA та Китаю створити повноцінні бази на Місяці викликали тривогу серед науковців. Дослідники попереджають: людство готується будувати житлові модулі, дороги та енергосистеми в умовах, для яких не існує жодних перевірених будівельних норм.

Місяць. Фото: з відкритих джерел

Інженерка Нерма Калук заявила, що земні стандарти не працюють на Місяці. Там інша гравітація, інший ґрунт, відсутня атмосфера та діють зовсім інші ризики.

Найбільше занепокоєння викликає місячний реголіт – пухка пилова порода, яка вкриває поверхню супутника. Через слабку гравітацію будівлі можуть поводитися непередбачувано: низькі споруди ризикують ковзати, а високі конструкції – втрачати стійкість.

Додаткову загрозу становлять місячні землетруси. Дані місій “Аполлон” підтвердили, що Місяць здатний тремтіти через охолодження надр, тяжіння Землі та удари метеоритів. Деякі поштовхи можуть досягати магнітуди 5,5 і тривати понад десять хвилин.

Особливо тривожним стало дослідження NASA 2024 року: потенційні зони висадки місій Artemis біля південного полюса розташовані поруч із небезпечними розломами. Навіть слабкий поштовх здатен спричинити зсуви ґрунту.

У космосі це може мати катастрофічні наслідки. Якщо деформація конструкції пошкодить герметичний люк або ущільнення, екіпаж ризикує втратити повітря.

Саме тому американські інженери вже працюють над спеціальним “місячним будівельним кодексом”. Тим часом NASA готує інфраструктуру для тривалого життя на Місяці, а Китай планує розгорнути свою міжнародну місячну станцію біля південного полюса вже до 2035 року.

Науковці попереджають: гонка за колонізацію Місяця почалася, але людство може виявитися не готовим до умов, у яких доведеться виживати.

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