NASA и Китай хотят строить базы на Луне: почему ученые уже бьют тревогу

Планы NASA и Китая создать полноценные базы на Луне вызвали беспокойство среди ученых. Исследователи предупреждают, что человечество готовится строить жилые модули, дороги и энергосистемы в условиях, для которых не существует никаких проверенных строительных норм.

Луна. Фото: из открытых источников

Инженер Нерма Калук заявила, что земные стандарты не работают на Луне. Там другая гравитация, другая почва, отсутствует атмосфера и действуют совсем другие риски.

Наибольшее беспокойство вызывает лунный реголит – рыхлая пылевая порода, покрывающая поверхность спутника. Из-за слабой гравитации здания могут вести себя непредсказуемо: низкие постройки рискуют скользить, а высокие конструкции – терять устойчивость.

Дополнительную угрозу представляют месячные землетрясения. Данные миссий "Аполлон" подтвердили, что Луна способна дрожать из-за охлаждения недр, притяжения Земли и ударов метеоритов. Некоторые толчки могут достигать магнитуды 5,5 и продолжаться более десяти минут.

Особенно тревожным стало исследование NASA в 2024 году: потенциальные зоны высадки миссий Artemis у южного полюса расположены рядом с опасными разломами. Даже слабый толчок способен вызвать оползни.

В космосе это может иметь катастрофические последствия. Если деформация конструкции повредит герметичный люк или уплотнение, экипаж рискует потерять воздух.

Именно поэтому американские инженеры уже работают над специальным месячным строительным кодексом. Между тем, NASA готовит инфраструктуру для длительной жизни на Луне, а Китай планирует развернуть свою международную лунную станцию у южного полюса уже к 2035 году.

Ученые предупреждают: гонка за колонизацию Луны началась, но человечество может оказаться не готово к условиям, в которых придется выживать.

Читайте также на портале "Комментарии" — розовая Луна уже на подходе: когда смотреть на самое эффектное полнолуние апреля.



