Будуть катастрофічні наслідки для всього світу: чого не можна допустити на Землі

Наша планета обертається з разючою швидкістю, приблизно 1600 кілометрів на годину на екваторі. Якби цей процес зупинився хоча б на одну секунду, наслідки були б катастрофічними для всього світу. Про це пише Wion.

Земля. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що якби Земля хоч на мить раптово перестала обертатися, це призвело б до широкомасштабного руйнування та довгострокових змін навколишнього середовища. Зокрема, все, що не "прикріплено" до планети, зазнало б раптового уповільнення.

"Буди обвалилися б, а незакріплені об'єкти були б виштовхнуті на схід із руйнівною силою. Вивільнена енергія викликала б масштабні руйнування", – йдеться у матеріалі.

Аналітики розповідають, що обертання Землі сприяє утворенню екваторіального виступу. Це призводить до усунення океанів у бік екватора. І, якщо земна куля хоча б на мить перестала обертатися, ця відцентрова сила зникла б. Як наслідок – вода переміститься до полюсів, що може призвести до затоплення регіонів та оголення материкових масивів. Тоді людство може побачити кардинальні зміни у існуючих берегових лініях.

Припинення обертання Землі також суттєво вплине на клімат та погоду. Цикл дня та ночі порушиться, а це призведе до тривалих періодів світлового дня та темряви. Такий дисбаланс спричинить екстремальні перепади температури. Одна сторона планети буде освітлена, а інша – порине у вічну темряву.

"Такі умови будуть непридатними для більшості форм життя, що призведе до екологічного дисбалансу", – наголошують автори.

Якщо Земля раптово припинить обертатися, виникне тектонічна напруга. Вони, у свою чергу, можуть стати причиною землетрусів та вулканічної активності. На земну кору вплинув би і перерозподіл води та суші, що також може призвести до нових геологічним потрясінь.

