Главная Новости HI-tech космос Ученые предупреждают об апокалипсисе планет через черные дыры: что показало новое исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые предупреждают об апокалипсисе планет через черные дыры: что показало новое исследование

Ученые обнаружили, что черные дыры могут образовываться внутри планет и уничтожать их.

2 сентября 2025, 18:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнародовали результаты, изменяющие наше представление о стабильности планет. Согласно исследованию, в некоторых планетах со временем может скапливаться темная материя, и при определенных условиях это приводит к образованию черной дыры, а дальше уничтожения планеты.

Фото иллюстративное

Темная материя – это загадочная субстанция, которая составляет около 85% всей материи во Вселенной. Она не излучает свет и не взаимодействует с электромагнитным излучением, поэтому ее невозможно увидеть непосредственно. Однако, по словам ученых, ее частицы могут накапливаться внутри планеты в течение миллиардов лет.

"Если частицы темной материи достаточно массивны и не уничтожают друг друга, они могут в конце концов коллапсировать в крошечную черную дыру", — объясняет соавтор исследования, астроном Мехрдад Форутан-Мехр.

Со временем эта черная дыра растет и начинает поглощать вещество планеты, превращая его в черную дыру такой же массы, как и начальная планета.

Фото иллюстративное

Угрожает ли черная дыра Земле? Пока ученые успокаивают, ведь этот сценарий касается преимущественно газовых гигантов, а не твердых планет, таких как Земля. По словам астрономов, наибольший риск существует для экзопланет в регионах Вселенной, богатых темной материей, например, в центре нашей галактики Млечный Путь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астрономы обнаружили самую большую черную дыру, которая может вместить 30 миллиардов солнц.

Также "Комментарии" писали о том, что будет, если черная дыра поглотит Землю. В нашей галактике Млечный Путь ученые обнаружили десятки таких объектов.



