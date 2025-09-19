Будут катастрофические последствия для всего мира: чего нельзя допустить на Земле

Наша планета вращается с поразительной скоростью, примерно 1600 километров в час на экваторе. Если бы этот процесс остановился хотя бы на одну секунду, последствия были бы катастрофическими для всего мира. Об этом пишет Wion.

Земля. Фото: из открытых источников

Отмечается, что, если бы Земля хоть на мгновение внезапно перестала вращаться, это привело бы к широкомасштабному разрушению и долгосрочным изменениям окружающей среды. В частности, все, что не "прикреплено" к планете, подверглось бы внезапному замедлению.

"Здания обвалились бы, а незакрепленные объекты были бы вытолкнуты на восток с разрушительной силой. Высвобожденная энергия вызвала бы масштабные разрушения", – говорится в материале.

Аналитики рассказывают, что вращение Земли способствует образованию экваториального выступа. Это приводит к смещению океанов в сторону экватора. И, если земной шар хотя бы на мгновение перестал вращаться, эта центробежная сила исчезла бы. Как следствие – вода переместится к полюсам, что может привести к затоплению регионов и обнажению материковых массивов. Тогда человечество может увидеть кардинальные изменения в существующих береговых линиях.

Прекращение вращения Земли также существенно повлияет на климат и погоду. Цикл дня и ночи нарушится, а это приведет к длительным периодам светового дня и темноты. Такой дисбаланс станет причиной экстремальных перепадов температуры. Одна сторона планеты будет освещена, а другая – погрузится в вечную темноту.

"Такие условия будут непригодными для большинства форм жизни, что приведет к экологическому дисбалансу", – акцентируют авторы.

Если Земля внезапно прекратит вращаться, возникнут тектонические напряжения. Они, в свою очередь, могут стать причиной землетрясений и вулканической активности. На земную кору повлияло бы и перераспределение воды и суши, что также может привести к новым геологическим потрясениям.

