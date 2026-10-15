Астрономи знайшли першу в історії зелену зірку: що про неї відомо

Астрономи виявили білий карлик, який може мати незвичайне зелене забарвлення. Відкриття показує, що зоряні залишки, які традиційно вважають білими, насправді можуть бути рожевими, жовтими, блакитними та зеленими. Результати дослідження опублікували в журналі RAS Techniques and Instruments.

Холодний білий карлик WDJ1330+6435

Науковці дослідили 151 білого карлика поблизу Землі та з’ясували, що хімічний склад їхніх атмосфер може суттєво впливати на колір випромінювання. Найбільшу увагу привернув об’єкт WD J1330+6435. Це білий карлик з температурою близько 4000 градусів за Цельсієм, який, за розрахунками дослідників, має зелений відтінок.

Білі карлики — це щільні залишки зір, які вичерпали основні запаси ядерного палива. Подібна доля в далекому майбутньому очікує і Сонце. Зазвичай колір зорі залежить від її температури. Проте у білих карликів важливу роль відіграє також хімічний склад атмосфери. Речовини в ній можуть поглинати світло певних довжин хвиль, змінюючи видимий колір об’єкта.

У випадку WD J1330+6435 дослідники виявили ознаки кальцію, літію та натрію. Саме натрій поглинає частину помаранчевого спектра, завдяки чому випромінювання може набувати незвичайного зеленуватого відтінку.

Керівник дослідження Марк Голландс з Університету Ворвіка зазначив, що можливе різноманіття кольорів білих карликів раніше не вивчали настільки детально.

"Ніхто насправді не досліджував, що це може бути можливо для білих карликів. Виявляється, ці неймовірно щільні зірки можуть створювати кольори, яких ніхто не очікував, і деякі з них щиро здивували мене", — сказав Голландс.

Зеленим об’єктом відкриття не обмежилося. Серед досліджених білих карликів науковці виявили також незвичайні рожеві та жовті об’єкти. Зокрема, WD J1011+2845, розташований приблизно за 48 світлових років від Землі, може мати насичений лососево-рожевий колір через особливості вуглецевої атмосфери.

Із 151 дослідженого об’єкта п’ять мали незвичайне забарвлення: два жовті та три рожеві. Решта переважно виглядали холодно-білими.

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