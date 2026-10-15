Астрономы нашли первую в истории зеленую звезду: что о ней известно

Астрономы обнаружили белый карлик, который может иметь необычную зеленую окраску. Открытие показывает, что звездные остатки, традиционно считающиеся белыми, на самом деле могут быть розовыми, желтыми, голубыми и зелеными. Результаты исследования были опубликованы в журнале RAS Techniques and Instruments.

Холодный белый карлик WDJ1330+6435

Ученые исследовали 151 белый карлик близ Земли и выяснили, что химический состав их атмосфер может существенно влиять на цвет излучения. Наибольшее внимание привлек объект WD J1330 6435. Это белый карлик с температурой около 4000 градусов Цельсия, который, по расчетам исследователей, имеет зеленый оттенок.

Белые карлики – это плотные остатки звезд, исчерпавших основные запасы ядерного топлива. Подобная судьба в далеком будущем ожидает и Солнце. Обычно цвет звезды зависит от ее температуры. Однако у белых карликов немаловажную роль играет также химический состав атмосферы. Вещества в нем могут поглощать свет определенных длин волн, изменяя видимый цвет объекта.

В случае WD J1330 6435 исследователи обнаружили признаки кальция, лития и натрия. Именно натрий поглощает часть оранжевого спектра, благодаря чему излучение может приобретать необычный зеленоватый оттенок.

Руководитель исследования Марк Голландс из Университета Уорвика отметил, что возможное разнообразие цветов белых карликов раньше не изучалось столь подробно.

"Никто на самом деле не исследовал, что это может быть возможно для белых карликов. Оказывается, эти невероятно плотные звезды могут создавать цвета, которые никто не ожидал, и некоторые из них искренне удивили меня", — сказал Голландс.

Зеленым объектом открытие не ограничилось. Среди исследованных белых карликов ученые обнаружили необычные розовые и желтые объекты. В частности, WD J1011 2845, расположенный примерно в 48 световых годах от Земли, может иметь насыщенный лососево-розовый цвет из-за особенностей углеродной атмосферы.

Из 151 исследованного объекта пять имели необычную окраску: два желтых и три розовых. Остальные преимущественно выглядели холодно-белыми.

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