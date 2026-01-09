Астрономи виявили планету-"вигнанця": чому це важливо

Астрономи повідомили про відкриття рідкісної вільної планети, не пов'язаної з жодною зіркою, — так званої планети-"вигнанця". Об'єкт, що за розмірами близький до Сатурна, вдалося виявити за допомогою ефекту мікролінзування та даних космічного телескопа Gaia. Результати дослідження опубліковані у журналі Science, повідомляє Arstechnica.

Космос. Фото: з відкритих джерел

На відміну від більшості відомих екзопланет, що обертаються навколо своїх зірок та регулярно фіксуються під час транзитів, ця планета дрейфує у міжзоряному просторі. Її присутність видало мікролінзування – рідкісне явище, у якому потужний об'єкт проходить між Землею і далекою зіркою, тимчасово посилюючи її яскравість з допомогою викривлення світла.

Вчені зазначають, що саме в такий спосіб найчастіше вдається знаходити планети-"вигнанці". Нова знахідка стала першою планетою, зафіксованою в так званій "пустелі Ейнштейна" — загадковому розриві між двома групами об'єктів, виявлених за розмірами їхніх кілець Ейнштейна. Раніше вчені сперечалися, чи цей розрив є реальним фізичним явищем або наслідком браку даних.

Унікальність відкриття забезпечив телескоп Gaia, що у точці Лагранжа L2. Він зафіксував пік яскравості події із затримкою щодо наземних телескопів, що дозволило точно визначити відстань до об'єкта та оцінити його масу – близько 0,2 маси Юпітера.

На думку дослідників, знахідка підтверджує існування двох сценаріїв появи вільних планет: одні викидаються з зіркових систем через гравітаційні взаємодії, інші формуються самостійно, подібно до "невдалих зірок". У той же час вчені наголошують, що для остаточних висновків необхідні нові спостереження та більше даних про подібні об'єкти.

