Астрономы обнаружили планету-"изгнанника": почему это важно
НОВОСТИ

Астрономы обнаружили планету-"изгнанника": почему это важно

Объект размером почти с Сатурн обнаружили в загадочной «пустыне Эйнштейна»

9 января 2026, 13:40
Автор:
Кравцев Сергей

Астрономы сообщили об открытии редкой свободной планеты, не связанной ни с одной звездой, — так называемой планеты-"изгнанника". Объект, по размерам близкий к Сатурну, удалось обнаружить с помощью эффекта микролинзирования и данных космического телескопа Gaia. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает Arstechnica.

Астрономы обнаружили планету-"изгнанника": почему это важно

Космос. Фото: из открытых источников

В отличие от большинства известных экзопланет, которые вращаются вокруг своих звезд и регулярно фиксируются во время транзитов, эта планета дрейфует в межзвездном пространстве. Ее присутствие выдало микролинзирование – редкое явление, при котором массивный объект проходит между Землей и далекой звездой, временно усиливая ее яркость за счет искривления света.

Ученые отмечают, что именно таким способом чаще всего удается находить планеты-"изгнанники". Новая находка стала первой планетой, зафиксированной в так называемой "пустыне Эйнштейна" — загадочном разрыве между двумя группами объектов, выявленных по размерам их колец Эйнштейна. Ранее ученые спорили, является ли этот разрыв реальным физическим явлением или следствием нехватки данных.

Уникальность открытия обеспечил телескоп Gaia, расположенный в точке Лагранжа L2. Он зафиксировал пик яркости события с задержкой относительно наземных телескопов, что позволило точно определить расстояние до объекта и оценить его массу – около 0,2 массы Юпитера.

По мнению исследователей, находка подтверждает существование двух сценариев появления свободных планет: одни выбрасываются из звездных систем из-за гравитационных взаимодействий, другие формируются самостоятельно, подобно "неудавшимся звездам". В то же время ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы новые наблюдения и больше данных о подобных объектах.

Читайте также на портале "Комментарии" — космические "светлячки": ученые раскрыли новый способ связи инопланетян.




