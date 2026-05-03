Робот Unitree вийшов з-під контролю та напав на людей у Китаї (ВІДЕО)

У Китаї під час публічного заходу стався інцидент з гуманоїдним роботом компанії Unitree Robotics, який тимчасово втратив контроль і поводився небезпечно поруч із людьми. Інцидент потрапив на відео та поширився в мережі.

Робот Unitree вийшов з-під контролю в Китаї

Інцидент стався під час святкового виступу в одному з парків Пекін. Робот мав виконувати танцювальні рухи разом з людьми, однак через технічний збій почав хаотично розмахувати кінцівками. У результаті він випадково вдарив дитину по обличчю. Оператор втрутився та зупинив пристрій за допомогою дистанційного керування.

Оглядачі ресурсу techchronicleai зауважують, що такі ситуації демонструють головну проблему сучасної робототехніки — поведінку машин у непередбачуваних умовах. Якщо в лабораторіях алгоритми працюють стабільно, то на публічних майданчиках, де багато руху, шуму й випадкових факторів, навіть найсучасніші системи можуть давати збій.

Гуманоїдні роботи покладаються на сенсори, алгоритми планування рухів і системи штучного інтелекту. Проте в критичних ситуаціях, які тривають долі секунди, ці системи можуть ухвалювати помилкові рішення.

Компанія Unitree Robotics у жовтні 2025 року презентувала гуманоїдного робота H2, зростом 180 см і вагою 70 кг. Це біонічний робот з високою маневреністю та балансом. Він продемонстрував на тестах високу спритність та плавні рухи.

