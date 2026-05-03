Робот Unitree вышел из-под контроля и напал на людей в Китае (ВИДЕО)

В Китае во время публичного мероприятия произошел инцидент с гуманоидным роботом компании Unitree Robotics, который временно потерял контроль и вел себя опасно рядом с людьми. Инцидент попал на видео и распространился по сети.

Инцидент произошел во время праздничного выступления в одном из парков Пекин. Робот должен был выполнять танцевальные движения вместе с людьми, однако из-за технического сбоя начал хаотически размахивать конечностями. В результате он случайно ударил ребенка по лицу. Оператор вмешался и остановил устройство с помощью дистанционного управления.

Обозреватели ресурса techchronicleai отмечают, что такие ситуации демонстрируют главную проблему современной робототехники – поведение машин в непредсказуемых условиях. Если в лабораториях алгоритмы работают стабильно, то на публичных площадках, где много движения, шума и случайных факторов даже самые современные системы могут давать сбой.

Гуманоидные роботы возлагаются на сенсоры, алгоритмы планирования движений и системы искусственного интеллекта. Однако в продолжающихся доли секунды критических ситуациях эти системы могут принимать ошибочные решения.

Компания Unitree Robotics в октябре 2025 года презентовала гуманоидного робото H2, ростом 180 см и весом 70 кг. Это бионический робот с высокой маневренностью и балансом. Он продемонстрировал на тестах высокую ловкость и плавные движения.

