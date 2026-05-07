Перший робот-чернець помолився з буддистами у Південній Кореї (ФОТО)

У Південній Кореї вперше людиноподібний робот взяв участь у буддійській релігійній церемонії. Робот на ім’я "Габі" приєднався до ченців під час молитви у храмі Чогеса в центрі Сеула напередодні святкування дня народження Будди.

Робот-чернець "Габі". Фото: Yonhap

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, незвичний учасник ритуалу робот-чернець був одягнений у традиційні буддійські шати та пройшов символічну церемонію посвяти. Під час обряду роботу дали ім’я "Габі". Воно походить від імені Сіддхартха та корейського слова, що означає "милосердя".

Робот склав долоні у жесті молитви, вклонився ченцям і долучився до церемонії разом з представниками ордену Чоге. Це найбільша буддійська громада Південної Кореї. На шию роботу одягнули молитовне намисто зі 108 намистин, а на руку прикріпили символ фестивалю лотосових ліхтарів.

Робот-чернець "Габі" та буддійські монахи. Фото: Yonhap

Людиноподібного робота G1 заввишки 130 сантиметрів створила китайська компанія Unitree Robotics. У храмі зазначили, що "Габі" стане частиною культурних заходів і наприкінці місяця візьме участь у фестивалі ліхтарів.

Організатори церемонії наголошують, що участь робота не має на меті замінити людину в релігійному житті. Натомість це символ поєднання сучасних технологій з традиційною культурою та спосіб привернути увагу молоді до буддизму.

