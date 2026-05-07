logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech роботы В Южной Корее робот впервые принял участие в молитве монахов в храме Чогеса (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Южной Корее робот впервые принял участие в молитве монахов в храме Чогеса (ФОТО)

Робот-монах "Габи" принял участие в буддийской церемонии в храме Чогеса в Сеуле.

7 мая 2026, 09:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Южной Корее впервые человекоподобный робот принял участие в буддийской религиозной церемонии. Робот по имени "Габи" присоединился к монахам во время молитвы в храме Чогеса в центре Сеула накануне празднования дня рождения Будды.

В Южной Корее робот впервые принял участие в молитве монахов в храме Чогеса (ФОТО)

Робот-монах "Габи". Фото: Yonhap

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, необычный участник ритуала робот-монах был одет в традиционные буддийские одеяния и прошел символическую церемонию посвящения. В ходе обряда работу дали имя "Габи". Оно произходит от имени Сиддхартха и корейского слова, что означает "милосердие".

Робот сложил ладони в жесте молитвы, поклонился монахам и присоединился к церемонии вместе с представителями ордена Чогэ. Это самая большая буддийская община Южной Кореи. На шею работу надели молитвенные бусы из 108 бусин, а на руку прикрепили символ фестиваля лотосовых фонарей.

В Южной Корее робот впервые принял участие в молитве монахов в храме Чогеса (ФОТО) - фото 2

Робот-монах "Габи". Фото: Yonhap

В Южной Корее робот впервые принял участие в молитве монахов в храме Чогеса (ФОТО) - фото 2

Робот-монах "Габи" и буддийские монахи. Фото: Yonhap

Человекоподобный робот G1 высотой 130 сантиметров создала китайская компания Unitree Robotics. В храме отметили, что "Габи" станет частью культурных мероприятий и в конце месяца примет участие в фестивале фонарей.

Организаторы церемонии подчеркивают, что участие робота не преследует цель заменить человека в религиозной жизни. Это символ сочетания современных технологий с традиционной культурой и способ привлечь внимание молодежи к буддизму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что роботы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Где их больше всего используют.

Также "Комментарии" писали, что робот Unitree вышел из под контроля и напал на людей в Китае.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20260506006000315?section=national/national
Теги:

Новости

Все новости