В Южной Корее робот впервые принял участие в молитве монахов в храме Чогеса (ФОТО)

В Южной Корее впервые человекоподобный робот принял участие в буддийской религиозной церемонии. Робот по имени "Габи" присоединился к монахам во время молитвы в храме Чогеса в центре Сеула накануне празднования дня рождения Будды.

Робот-монах "Габи". Фото: Yonhap

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, необычный участник ритуала робот-монах был одет в традиционные буддийские одеяния и прошел символическую церемонию посвящения. В ходе обряда работу дали имя "Габи". Оно произходит от имени Сиддхартха и корейского слова, что означает "милосердие".

Робот сложил ладони в жесте молитвы, поклонился монахам и присоединился к церемонии вместе с представителями ордена Чогэ. Это самая большая буддийская община Южной Кореи. На шею работу надели молитвенные бусы из 108 бусин, а на руку прикрепили символ фестиваля лотосовых фонарей.

Робот-монах "Габи" и буддийские монахи. Фото: Yonhap

Человекоподобный робот G1 высотой 130 сантиметров создала китайская компания Unitree Robotics. В храме отметили, что "Габи" станет частью культурных мероприятий и в конце месяца примет участие в фестивале фонарей.

Организаторы церемонии подчеркивают, что участие робота не преследует цель заменить человека в религиозной жизни. Это символ сочетания современных технологий с традиционной культурой и способ привлечь внимание молодежи к буддизму.

