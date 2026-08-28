Гігантський робот зникне з Токіо: що станеться зі знаменитою статуєю Gundam

У Токіо готуються попрощатися з однією з найвідоміших пам'яток для шанувальників японської попкультури. Гігантський RX-0 Unicorn Gundam, встановлений біля торгового комплексу DiverCity Tokyo Plaza в районі Одайба, добігає кінця свого перебування на цьому місці.

Статуя Gundam у Токіо, Японія. Фото: FranckinJapan / Pixabay

Статуя заввишки 19,7 метра з'явилася у вересні 2017 року. Наразі її демонтують, а перед цим для шанувальників проведуть спеціальну церемонію прощання. Захід відбудеться 29 серпня і транслюватиметься на YouTube-каналі Gundam.

Початок запланований на 13:30 за Києвом. Одним із головних учасників стане композитор Хіроюкі Савано, відомий своєю роботою над музикою до Mobile Suit Gundam Unicorn, Mobile Suit Gundam Narrative та інших проєктів франшизи. Разом із ним виступить співачка SennaRin.

Але шанувальники матимуть змогу побачити статую ще кілька днів. Після церемонії 29 серпня вона залишиться на місці до 31 серпня, коли її публічна експозиція завершиться. 29 серпня світлові та відеошоу пройдуть о 15:00 та 15:30 за Києвом. Спеціальну презентацію "Unicorn Gundam Statue — Beyond Possibility" заплановано на 14:00.

Для Одайби це вже друге прощання з гігантським Gundam. До Unicorn Gundam на цьому місці була статуя RX-78-2, яку згодом замінили новою моделлю.

Поки невідомо, чи після демонтажу RX-0 з'явиться нова велика пам'ятка. Раніше схожа історія відбулася з RX-78F00 Gundam у Йокогамі: його експозиція завершилася у березні 2024 року, а частину конструкції пізніше використали для нової статуї у павільйоні Gundam Next Future Pavilion на виставці Expo 2025 в Осаці.

Таким чином, кінець серпня стане для шанувальників Gundam останньою можливістю побачити знаменитого Unicorn Gundam на звичному місці в Токіо.

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