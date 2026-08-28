Гигантский робот исчезнет из Токио: что случится со знаменитой статуей Gundam

В Токио готовятся попрощаться с одной из самых узнаваемых достопримечательностей для поклонников японской поп-культуры. Гигантский RX-0 Unicorn Gundam, установленный возле торгового комплекса DiverCity Tokyo Plaza в районе Одайба, подходит к концу своего пребывания на этом месте.

Статуя Gundam в Токио, Япония. Фото: FranckinJapan / Pixabay

Статуя высотой 19,7 метра появилась здесь в сентябре 2017 года. Теперь её демонтируют, а перед этим для поклонников проведут специальную церемонию прощания. Мероприятие состоится 29 августа и будет транслироваться на YouTube-канале Gundam.

Начало запланировано на 13:30 по Киеву. Одним из главных участников станет композитор Хироюки Савано, известный своей работой над музыкой к Mobile Suit Gundam Unicorn, Mobile Suit Gundam Narrative и другим проектам франшизы. Вместе с ним выступит певица SennaRin.

Но поклонники смогут увидеть статую ещё несколько дней. После церемонии 29 августа она останется на месте до 31 августа, когда её публичная экспозиция завершится. 29 августа световые и видеошоу пройдут в 15:00 и 15:30 по Киеву. Специальная презентация "Unicorn Gundam Statue — Beyond Possibility" запланирована на 14:00.

Для Одайбы это уже второе прощание с гигантским Gundam. До Unicorn Gundam на этом месте находилась статуя RX-78-2, которую впоследствии заменили новой моделью.

Пока неизвестно, появится ли после демонтажа RX-0 новая крупная достопримечательность. Ранее похожая история произошла с RX-78F00 Gundam в Йокогаме: его экспозиция завершилась в марте 2024 года, а часть конструкции позже использовали для новой статуи у павильона Gundam Next Future Pavilion на выставке Expo 2025 в Осаке.

Таким образом, конец августа станет для поклонников Gundam последней возможностью увидеть знаменитого Unicorn Gundam на привычном месте в Токио.

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