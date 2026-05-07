Знайшли нову серйозну вразливість iPhone: можуть викрасти усі гроші



















Заблокований смартфон не гарантує безпеки банківських коштів. Виявлена нова вразливість, яка потенційно дозволяє шахраям списувати гроші з iPhone без відома власника. До цієї небезпеки увагу привернув популярний науковий блогер та засновник YouTube-каналу Veritasium Дерек Мюллер.

З заблокованого iPhone можуть викрасти гроші.

У відео Veritasium показано, як шахрай може зчитати платіжні дані зі смартфона за допомогою спеціального пристрою через NFC-модуль. Для цього достатньо на секунду піднести девайс до задньої частини iPhone. Виявляється, що це працює навіть, якщо телефон заблокований і лежить у кишені чи сумці.

Ризик стосується не всіх користувачів. Потенційно вразливими є власники iPhone, які користуються банківськими картками Visa та активували функцію "Експрес-проїзний" в Apple Pay. Саме вона дозволяє проводити оплату транспорту без розблокування смартфона.

Кіберексперт та колишній співробітник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю СБУ Костянтин Корсун прокоментував відео, зокрема заяви Apple і VISA. Виробник iPhone сказав, що це питання не до них, а у VISA заявили, що таке списання коштів реалізувати "дуже складно", і компанія готова повернути кошти.

"Не знаю як ви, а мені щось якось не віриться, що гроші повернуть. Ну тобто по суті, обидві компанії просто відморозилиися, і виправляти вразливість жодна з них не поспішила. Що вкрай дивно. Але менше з тим: краще захистити себе самому", — пише Корсун.

Кіберексперт для захисту радить вимкнути функцію функцію "Експрес-проїзний", якщо вона не є критично необхідною. Для цього потрібно зайти у "Налаштування", обрати "Гаманець і Apple Pay". Далі знайти "Експрес-проїзний" та вибрати опцію "Немає".

Також Корсун радить використовувати окрему банківську картку для онлайн-покупок і транспортних оплат, тримаючи на ній обмежену суму коштів. Основні заощадження він рекомендує зберігати на рахунках, які не використовуються для щоденних транзакцій.

