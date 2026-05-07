Главная Новости HI-tech телефоны Нашли новую серьезную уязвимость iPhone: могут украсть все деньги
Нашли новую серьезную уязвимость iPhone: могут украсть все деньги

Эксперт предупредил об уязвимости iPhone с Apple Pay и Visa, позволяющей списывать деньги со смартфона.

7 мая 2026, 11:20
Slava Kot








Заблокированный смартфон не гарантирует безопасность банковских средств. Обнаружена новая уязвимость, которая потенциально позволяет мошенникам списывать деньги с iPhone без ведома владельца. К этой опасности привлек внимание популярный научный блоггер и основатель YouTube-канала Veritasium Дерек Мюллер.

С заблокированного iPhone могут похитить деньги.

В видео Veritasium показано, как мошенник может считать платежные данные со смартфона с помощью специального устройства через NFC-модуль. Для этого достаточно на секунду поднести аксессуар к задней части iPhone. Оказывается, это работает даже если телефон заблокирован и лежит в кармане или сумке.

Риск касается не всех пользователей. Потенциально уязвимы владельцы iPhone, которые пользуются банковскими картами Visa и активировали функцию "Экспресс-проездной" в Apple Pay. Именно она позволяет производить оплату транспорта без разблокировки смартфона.

Киберэксперт и бывший сотрудник подразделения по борьбе с киберпреступностью СБУ Константин Корсун прокомментировал видео, в том числе заявления Apple и VISA. Производитель iPhone сказал, что этот вопрос не к ним, а у VISA заявили, что такое списание средств реализовать "очень сложно", и компания готова вернуть средства.

"Не знаю как вы, а мне что-то не верится, что деньги вернут. По сути, обе компании просто отморозились, и исправлять уязвимость ни одна из них не поспешила. Что крайне странно. Но меньше с тем: лучше защитить себя самому", — пишет Корсун.

Киберэксперт для защиты советует отключить функцию "Экспресс-проездной", если она не является критически необходимой. Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать "Кошелек и Apple Pay". Далее найти "Экспресс-проездной" и выбрать опцию "Нет".

Также Корсун советует использовать отдельную банковскую карту для онлайн-покупок и транспортных оплат, держа на ней ограниченную сумму средств. Основные сбережения он рекомендует хранить на счетах, не используемых для ежедневных транзакций.

