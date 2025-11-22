Який телефон став найпопулярнішим у світі: жоден інший так не купували

Попри стрімкий розвиток смартфонів, рекорд найпродаванішого мобільного телефону в історії належить зовсім не Apple чи Samsung. Абсолютним лідером став простий кнопковий телефон Nokia 1100. Цей телефон вважається найпопулярнішим у світі та той, який найбільше продали. Разом із сестринською моделлю Nokia 1110 ці телефони встановили планку, яку сучасні гаджети так і не змогли перевершити — 250 млн телефонів.

Найпопулярніший телефон у світі - Nokia 1100. Фото з відкритих джерел

Представлена у 2003 році Nokia 1100 стала символом епохи доступного мобільного зв’язку. Це був телефон без інтернету, камер і складних функцій. У ньому були лише дзвінки, повідомлення, ліхтарик та гра.

Nokia 1100 вирізнялася надзвичайною міцністю та автономністю, якій могли позаздрити навіть сучасні смартфони. У багатьох країнах, особливо в Азії та Африці, це був перший мобільний телефон для мільйонів людей. У підсумку, Nokia 1100 став найпопулярнішим телефоном у світі з тиражем у понад 250 млн одиниць.

Через два роки вийшла модель Nokia 1110, яка практично повторила успіх попередниці. Її купили 247,5 млн разів, і вона швидко стала фаворитом у країнах, що розвиваються. Головною відмінністю з телефоном Nokia 1100 був новий інвертований монохромний дисплей з помаранчевим підсвічуванням, що створило додаткову зручність перегляду екрана за будь-якого освітлення.

Простота, довговічність та низька ціна зробили Nokia 1100 та Nokia 1110 наймасовішими моделями телефонів. Крім того, вони з’явилися саме тоді, коли GSM-мережі почали швидко розширюватися, а попит на доступний мобільний зв’язок різко зріс.

Серед телефонів з сенсорними екранами рекорд тримає iPhone 6 та 6 Plus. Ці смартфони були продані чисельністю понад 222 мільйони проданих одиниць. Найпопулярнішим телефоном-розкладачкою або "жабкою" стала Motorola Razr V3 — 130 млн, а серед слайдерів лідирує Samsung E250 — понад 30 млн.

Загалом з 1992 по 2022 рік у світі продано майже 29 мільярдів мобільних телефонів. Але, схоже Nokia 1100 встановила "вічний" рекорд, який у найближчому майбутньому виглядає недосяжним для інших телефонів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найдорожчих телефонів у світі.

Також "Коментарі" писали, що дослідники з’ясували, чому телефони майже не з’являються у наших снах.