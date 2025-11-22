Какой телефон стал самым популярным в мире: ни один другой так не покупали

Несмотря на стремительное развитие смартфонов, рекорд самого продаваемого мобильного телефона в истории принадлежит отнюдь не Apple или Samsung. Абсолютным лидером стал простой кнопочный телефон Nokia 1100. Этот телефон считается самым популярным в мире и наиболее продаваемым. Вместе с сестринской моделью Nokia 1110 эти телефоны установили планку, которую современные гаджеты так и не смогли превзойти – 250 млн телефонов.

Самый популярный телефон в мире – Nokia 1100. Фото из открытых источников

Представленная в 2003 году Nokia 1100 стала символом эпохи доступной мобильной связи. Это был телефон без интернета, камер и сложных функций. В нем были только звонки, сообщения, фонарик и игра.

Nokia 1100 отличалась необычайной крепостью и автономностью, которой могли позавидовать даже современные смартфоны. Во многих странах, особенно в Азии и Африке, это первый мобильный телефон для миллионов людей. В итоге, Nokia 1100 стал самым популярным телефоном в мире с тиражом более чем в 250 млн единиц.

Через два года вышла модель Nokia 1110, практически повторившая успех предшественницы. Ее купили 247,5 млн раз, и она быстро стала фаворитом в развивающихся странах. Главным отличием с телефоном Nokia 1100 был новый инвертированный монохромный дисплей с оранжевой подсветкой, что создало дополнительное удобство просмотра экрана при любом освещении.

Простота, долговечность и низкая цена сделали Nokia 1100 и Nokia 1110 самыми массовыми моделями телефонов. Кроме того, они появились именно тогда, когда GSM-сети начали быстро расширяться, а спрос на доступную мобильную связь резко возрос.

Среди телефонов с сенсорными экранами держит рекорд iPhone 6 и 6 Plus. Эти смартфоны были проданы численностью более 222 миллионов проданных единиц. Самым популярным телефоном-раскладушкой или "лягушкой" стала Motorola Razr V3 – 130 млн, а среди слайдеров лидирует Samsung E250 – более 30 млн.

В общей сложности с 1992 по 2022 год в мире продано почти 29 миллиардов мобильных телефонов. Но, похоже, Nokia 1100 установила "вечный" рекорд, который в ближайшем будущем выглядит недостижимым для других телефонов.

