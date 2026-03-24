Три ознаки, що ваш телефон або ноутбук зламали

Експерти з кібербезпеки попереджають, що навіть звичайні домашні пристрої можуть стати інструментом для хакерів. У ФБР пояснили, на які ознаки варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що ваш телефон, планшет, ноутбук або інший смарт-пристрій міг бути зламаний.

Як дізнатися, що гаджет зламали.

За даними бюро, кіберзлочинці активно шукають вразливі пристрої, від "розумних" телевізорів і термостатів до холодильників чи дитячих іграшок. Якщо такі гаджети підключені до домашнього Wi-Fi, їх можуть використовувати як посередників для кібероперацій, наприклад, для розсилки шкідливого трафіку або атак на інші комп’ютерні мережі. У ФБР вказали на три ознаки, що ваш телефон, планшет чи ноутбук зламали.

Різке зростання інтернет-трафіку

Однією з головних ознак можливого зламу є несподіване збільшення використання інтернет-даних. Якщо пристрій заражений шкідливим програмним забезпеченням, він може передавати великі обсяги інформації або використовуватися для масової розсилки спаму. У таких випадках хакери фактично використовують вашу IP-адресу, щоб приховати власне місцезнаходження.

Раптове збільшення рахунку за інтернет

Ще один сигнал зламу телефону може стати несподівано високий рахунок за інтернет. Інтернет-провайдер може повідомити про різке зростання трафіку, навіть якщо ви не змінювали свої звички користування мережею. За словами експертів, це може означати, що вашою мережею користується хтось інший або що один з пристроїв став частиною кіберінфраструктури хакерів.

Повільна робота пристроїв

Третя поширена ознака зламу смарт-пристрою, це уповільнення роботи гаджетів. Коли пристрій обробляє великий обсяг прихованого трафіку, це може призводити до затримок, зависань або нестабільної роботи. Фахівці наголошують, що ключовим сигналом є раптові зміни. Якщо інтернет почав працювати повільніше, рахунок за послуги зріс, а обсяг трафіку незрозуміло збільшився, варто перевірити безпеку мережі.

