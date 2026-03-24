Три признака, что ваш телефон или ноутбук взломали

Эксперты кибербезопасности предупреждают, что даже обычные домашние устройства могут стать инструментом для хакеров. В ФБР объяснили, на какие признаки следует обратить внимание, чтобы понять, что ваш телефон, планшет, ноутбук или другое смарт-устройство могло быть сломлено.

Как узнать, что гаджет сломали. Фото: freepik

По данным бюро, киберпреступники активно ищут уязвимые устройства, от "умных" телевизоров и термостатов до холодильников или детских игрушек. Если такие гаджеты подключены к домашнему Wi-Fi, их могут использовать в качестве посредников для киберопераций, например для рассылки вредоносного трафика или атак на другие компьютерные сети. В ФБР указали на три признака, что ваш телефон, планшет или ноутбук взломали.

Резкий рост интернет-трафика

Одним из главных признаков возможного слома является неожиданное увеличение использования интернет-данных. Если устройство заражено вредоносным программным обеспечением, он может передавать большие объемы информации или использоваться для массовой рассылки спама. В таких случаях хакеры фактически используют ваш IP-адрес, чтобы скрыть собственное местонахождение.

Внезапное увеличение счета за интернет

Еще один сигнал взлома телефона может стать неожиданно высокий счет за интернет. Интернет-провайдер может сообщить о резком росте трафика, даже если вы не меняли свои привычки использования сети. По словам экспертов, это может означать, что вашей сетью пользуется кто-то другой или что одно из устройств стало частью хакерской киберинфраструктуры.

Медленная работа устройств

Третий распространенный признак взлома смарт-устройства, это замедление работы гаджетов. Когда устройство обрабатывает большой объем скрытого трафика, это может приводить к задержкам, зависаниям или нестабильной работе. Специалисты отмечают, что ключевым сигналом являются внезапные изменения. Если интернет заработал медленнее, счет за услуги вырос, а объем трафика непонятно увеличился, стоит проверить безопасность сети.

