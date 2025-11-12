Шокуюче розслідування: яка собівартість IPhone 17 Pro Max

Журналісти з’ясували, що флагманський iPhone 17 Pro Max, який продається за $1199, коштує Apple у виробництві всього $408.

Ціна IPhone 17 Pro Max

Після розбирання смартфона експерти підрахували вартість основних компонентів:

процесор A19 Pro — $90,85

модем 5G — $90

камера — $80

дисплей — $80

корпус — $20,79

пам’ять — $20,59

батарея — лише $4,10

Таким чином, деталі обходяться утричі дешевше за кінцеву ціну. Водночас це не означає, що решта — чистий прибуток Apple.

Компанія витрачає мільярди доларів на розробку процесорів, покращення камер, вдосконалення iOS, а також на маркетинг, логістику й сервісне обслуговування. Ці витрати розподіляються між кількома поколіннями пристроїв, що й пояснює високу кінцеву вартість iPhone.

