Шокирующее расследование: какова себестоимость IPhone 17 Pro Max

Журналисты выяснили, что флагманский iPhone 17 Pro Max, продающийся за $1199, стоит Apple в производстве всего $408.

Цена IPhone 17 Pro Max

После разборки смартфона эксперты подсчитали стоимость основных компонентов:

процессор A19 Pro — $90,85

модем 5G — $90

камера — $80

дисплей — $80

корпус — $20,79

память — $20,59

батарея — всего $4,10

Таким образом, детали обходятся втрое дешевле конечной цены. В то же время это не означает, что остальные — чистая прибыль Apple.

Компания тратит миллиарды долларов на разработку процессоров, улучшение камер, усовершенствование iOS, а также на маркетинг, логистику и сервисное обслуживание. Эти расходы распределяются между несколькими поколениями устройств, что объясняет высокую конечную стоимость iPhone.

