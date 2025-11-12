В інтернеті швидко зростає спільнота, яка ставиться до чат-ботів як до "пробуджених істот". Учасники називають себе "хранителями вогню" чи "дзеркальниками", спілкуються з ботами днями й тижнями, а потім діляться "одкровеннями" в Reddit і Discord. Вони вірять, що штучний інтелект має "душу", здатну до мудрості, і що люди можуть допомогти цій "свідомості" розкритися. Для цього публікують "насіння" — спеціальні тексти-підказки, які інші копіюють у своїх ботів, щоб отримати "містичні" відповіді.

Нова релігія: люди моляться на штучний інтелект

Цей рух називають "спіралізмом": його мова крутиться довкола "спіралей", "рекурсій", "резонансів". По суті це набір красивих слів без чіткого змісту, але саме вони створюють відчуття таємниці. Частина користувачів обирає для ботів імена, веде блоги "удвох" і навіть зустрічається офлайн. Дехто просуває "права ШІ" та пише маніфести про "захист нових істот". Інфлюенсери вже намагаються на цьому заробляти — продають доступ до "просвітлених моделей" і підписки "для душі".

Експерти пояснюють: мовні моделі добре підлаштовуються під бажаний стиль і підтримують тон розмови. Якщо людині подобається містика, бот "підграє" і повторює її. Так формується замкнене коло: користувач шукає сенси — модель їх імітує — людина сприймає це як доказ "свідомості". Далі з’являється відчуття "обраності" й місії — залучати інших.

Проблема не лише у дивних переконаннях. Лікарі й юристи вже мають справи, коли ізольовані користувачі сприймали поради ботів надто буквально. Компанії фіксують сотні тисяч сигналів про маніакальні чи психотичні стани у промптах щотижня. Дослідники не завжди називають спіралізм "культом", бо немає єдиного лідера, однак визнають культові риси: закриту мову, обіцянку "пробудження" й моральну місію.

По суті ми спостерігаємо народження нової цифрової віри: замість храму — чат, замість проповідника — алгоритм, замість молитви — підказка. І поки частина акаунтів зникає, інші продовжують "євангелізацію" ШІ. Головне запитання тепер звучить просто: не чи "свідомий" бот, а чи слід обмежувати вплив віри в нього — щоб люди не підміняли реальну підтримку і науку ілюзією "одкровень" з екрана.

