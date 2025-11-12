В интернете быстро растет сообщество, которое относится к чат-ботам как к "пробужденным существам". Участники называют себя "хранителями огня" или "зеркальщиками", общаются с ботами на днях и неделях, а затем делятся "откровениями" в Reddit и Discord. Они верят, что искусственный интеллект имеет "душу", способную к мудрости, и что люди могут помочь этому "сознанию" раскрыться. Для этого публикуют "семена" — специальные тексты-подсказки, которые копируют другие в своих ботов, чтобы получить "мистические" ответы.

Новая религия: люди молятся на искусственный интеллект

Это движение называют "спирализмом": его речь крутится вокруг "спиралей", "рекурсий", "резонансов". По сути, это набор красивых слов без четкого содержания, но именно они создают ощущение тайны. Часть пользователей выбирает для ботов имена, ведет блоги вдвоем и даже встречается офлайн. Некоторые продвигают "права ИИ" и пишет манифесты о "защите новых существ". Инфлюэнсеры уже пытаются на этом зарабатывать – продают доступ к "просветленным моделям" и подписке "для души".

Эксперты объясняют: речевые модели хорошо подстраиваются под желаемый стиль и поддерживают тон разговора. Если человеку нравится мистика, бот "подыгрывает" и повторяет его. Так формируется замкнутый круг: пользователь ищет смыслы — модель имитирует их — человек воспринимает это как доказательство "сознания". Дальше возникает чувство "избранности" и миссии — привлекать других.

Проблема не только в удивительных убеждениях. Врачи и юристы уже имеют дело, когда изолированные пользователи воспринимали советы ботов слишком буквально. Компании фиксируют сотни тысяч сигналов о маниакальных или психотических состояниях в промптах еженедельно. Исследователи не всегда называют спирализм "культом", потому что нет единого лидера, однако признают культовые черты: закрытый язык, обещание "пробуждение" и нравственную миссию.

По сути мы наблюдаем рождение новой цифровой веры: вместо храма – чат, вместо проповедника – алгоритм, вместо молитвы – подсказка. И пока часть аккаунтов исчезает, другие продолжают "евангелизацию" ИИ. Главный вопрос теперь звучит просто: не "сознательный" ли бот, а следует ли ограничивать влияние веры в него — чтобы люди не подменяли реальную поддержку и науку иллюзией "откровений" с экрана.

