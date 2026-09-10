Провальна камера та ціна: з'явилися перші відгуки про складаний iPhone Duo



















Перший складаний смартфон Apple iPhone Duo вже встиг отримати оцінки журналістів і блогерів, які протестували новинку. Пристрій привертає увагу тонким корпусом, майже непомітною складкою на внутрішньому дисплеї та адаптованою версією iOS. Однак перші огляди показали й низку проблем, від невдалої фронтальної камери до високої ціни.

iPhone Duo: перші відгуки

Дизайн та дисплей

У розкладеному стані товщина iPhone Duo становить 5,2 мм, а у складеному 11,3 мм. Вага пристрою сягає 254 грамів, за наближає його за габаритами та масою до великих моделей iPhone.

Головний екран має діагональ 7,6 дюйма та отримав нанотекстурне матове покриття. Воно зменшує відблиски, а місце згину дисплея практично не помітне. Зовнішній 5,4-дюймовий екран залишився глянцевим. Рамка смартфона виконана з титану, шарнір посилений вуглецевим волокном, а корпус має захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Камери

Камери стали одним з найбільш суперечливих моментів новинки. Фронтальну камеру розмістили під внутрішнім дисплеєм. Однак перші оглядачі розкритикували її якість, називаючи результат зйомки дуже слабким. Крім того, область камери можна помітити через відмінності у текстурі пікселів екрана.

Основна камера складається з двох 48-мегапіксельних сенсорів: головного та надширококутного. Крім того, iPhone Duo не підтримує ProRAW, Apple Log 2 та Spatial Photo для гарнітури Vision Pro. Також Apple відмовилася від Face ID, встановивши сканер відбитків пальців Touch ID у бічну кнопку живлення.

Звук

Для звуку Apple використала три динаміки, також є підтримка MagSafe та порт USB-C 3 з можливістю виведення зображення через DisplayPort. Проте деякі фірмові аксесуари Wallet несумісні з iPhone Duo, адже вони можуть перекривати блок камер. Також смартфон позбавили фізичного слота для SIM-карти. iPhone Duo працює лише з eSIM. Кнопки регулювання гучності можуть змінювати функції залежно від орієнтації пристрою.

Програмне забезпечення

Однією з сильних сторін новинки оглядачі називають програмне забезпечення. Інтерфейс iOS плавно адаптується під розгортання смартфона, а режим Flex дозволяє встановити пристрій на стіл, використовуючи зігнуту частину корпусу як підставку.

Заявлений час автономної роботи становить від 31 до 44 годин залежно від активного дисплея. Підтримується заряджання потужністю 60 Вт: до 50% акумулятор можна поповнити приблизно за 15 хвилин.

Ціна залишається одним з головних недоліків iPhone Duo. Базова версія на 256 ГБ коштує 2000 доларів, а модель з 2 ТБ пам’яті — 3199 доларів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що iPhone Duo висміяли конкуренти: Samsung і Motorola влаштували онлайн-тролінг Apple.