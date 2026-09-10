Провальная камера и цена: появились первые отзывы о сложном iPhone Duo



















Первый складной смартфон Apple iPhone Duo уже успел получить оценки журналистов и блоггеров, протестовавших новинку. Устройство привлекает тонким корпусом, почти незаметной складкой на внутреннем дисплее и адаптированной версией iOS. Однако первые обзоры показали и ряд проблем, от неудачной передней камеры до высокой цены.

iPhone Duo: первые отзывы

Дизайн и дисплей

В разложенном состоянии толщина iPhone Duo составляет 5,2 мм, а в сложенном 11,3 мм. Вес устройства достигает 254 граммов, приближает его по габаритам и массе к большим моделям iPhone.

Главный экран имеет диагональ 7,6 дюйма и получил матовое нанотекстурное покрытие. Оно уменьшает блики, а место гибки дисплея практически не заметно. Наружный 5,4-дюймовый экран остался глянцевым. Рамка смартфона выполнена из титана, шарнир усилен углеродным волокном, корпус имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Камеры

Камеры стали одним из самых спорных моментов новинки. Переднюю камеру разместили под внутренним дисплеем. Однако первые обозреватели раскритиковали его качество, называя результат съемки очень слабым. Кроме того, область камеры можно заметить из-за отличий в текстуре пикселей экрана.

Основная камера состоит из двух 48-мегапиксельных сенсоров: главного и сверхширокоугольного. Кроме того, iPhone Duo не поддерживает ProRAW, Apple Log 2 и Spatial Photo для гарнитуры Vision Pro. Также Apple отказалась от Face ID, установив сканер отпечатков пальцев Touch ID в боковую кнопку питания.

Звук

Для звука Apple использовала три динамика, а также поддержка MagSafe и порт USB-C 3 с возможностью вывода изображения через DisplayPort. Однако некоторые фирменные аксессуары Wallet несовместимы с iPhone Duo, они могут перекрывать блок камер. Также смартфон лишили физического слота для SIM-карты. iPhone Duo работает только с eSIM. Кнопки регулировки громкости могут изменять функции в зависимости от ориентации устройства.

Программное обеспечение

Одной из сильных сторон новинки обозреватели называют программное обеспечение. Интерфейс iOS плавно адаптируется под развертывание смартфона, а режим Flex позволяет установить устройство на стол, используя изогнутую часть корпуса в качестве подставки.

Заявленное время автономной работы составляет от 31 до 44 часов, в зависимости от активного дисплея. Поддерживается зарядка мощностью 60 Вт: до 50% аккумулятор можно пополнить примерно за 15 минут.

Цена остается одним из главных недостатков iPhone Duo. Базовая версия на 256 ГБ стоит 2000 долларов, а модель с 2 ТВ памяти – 3199 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что iPhone Duo высмеяли конкуренты: Samsung и Motorola устроили онлайн-троллинг Apple.