iPhone Duo висміяли конкуренти: Samsung і Motorola влаштували онлайн-тролінг Apple

Презентація першого складаного смартфона Apple iPhone Duo швидко вийшла за межі самої технологічної новинки. Конкуренти компанії скористалися увагою до пристрою, щоб пожартувати над його дизайном, назвою та окремими функціями, завдяки цьому прорекламувавши власні продукти.

iPhone Duo висміяли Samsung, Motorola та Duolingo

Однією з найактивніших у онлайн-тролінгу Apple стала Samsung. Американський підрозділ Samsung Mobile US нагадав, що компанія вже кілька років випускає складані смартфони.

"Повідомте нам, коли закінчите розігрівати наші залишки", — написав бренд у соцмеорежах після презентації Apple.

Окремо Samsung пожартувала над дизайном iPhone Duo: "Виглядає дуже знайомо. Це продовження The Sims?". Не оминули увагою і режим StandBy, який дає змогу використовувати смартфон як настільний годинник.

"Тільки не цей приліжковий годинник. Відчуття, ніби це знову "День бабака"", — заявили в компанії.

Приводом для жарту стала й назва Duo, яка перегукується з назвою мовного застосунку Duolingo. Samsung написала: "Мені так шкода, Duolingo. Вони теж нас скопіювали. Солідарність".

Duolingo не залишив випад без відповіді. Бренд підхопив жарт і заявив: "Коли потворний незнайомець називає тебе близнюком". Пізніше застосунок додав власний жарт: "Вони назвали телефон на мою честь і зробили його гнучким". Не обійшлося й без реклами. Duolingo обіграв ціну смартфона фразою: "iPhone Duo: 1999 доларів. Duo на вашому iPhone: безкоштовно".

До тролінгу долучилася і Motorola, яканагадала про свою лінійку складних смартфонів Razr. У рекламному відео компанія написала: "Нове в їхніх руках, культове в наших".

Що відомо про iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo 9 вересня. Смартфон отримав титановий корпус і доступний у кольорах Star White та Night Sky. Зовнішній екран має діагональ 5,4 дюйма, а після розкладання користувач отримує дисплей на 7,6 дюйма. Обидва підтримують ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц.

За продуктивність відповідає чип A20 Pro, а основна камера складається з двох 48-мегапіксельних модулів. Товщина пристрою у розкладеному стані становить 5,2 мм, вага — 254 грами.

iPhone Duo має захист IP68 від води та пилу, підтримує Apple Pencil і пропонується з накопичувачем на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ. Ціна iPhone Duo становить 1999 доларів.

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