iPhone Duo высмеяли конкуренты: Samsung и Motorola устроили онлайн-троллинг Apple

Презентация первого складывающегося смартфона Apple iPhone Duo быстро вышла за пределы самой технологической новинки. Конкуренты компании воспользовались вниманием к устройству, чтобы подшутить над его дизайном, названием и отдельными функциями, благодаря этому прорекламировав собственные продукты.

iPhone Duo высмеяли Samsung, Motorola и Duolingo

Одной из самых активных в онлайн-троллинге Apple стала Samsung. Американское подразделение Samsung Mobile US напомнило, что компания уже несколько лет выпускает складные смартфоны.

"Сообщите нам, когда закончите разогревать наши остатки", — написал бренд в соцмеорежах после презентации Apple.

Отдельно Samsung пошутила над дизайном iPhone Duo: "Выглядит очень знакомо. Это продолжение The Sims?". Не обошли вниманием и режим StandBy, позволяющий использовать смартфон в качестве настольных часов.

"Только не эти прикроватные часы. Ощущение, будто это снова "День сурка"", — заявили в компании.

Поводом для шутки стало и название Duo, перекликающееся с названием языкового приложения Duolingo. Samsung написала: "Мне так жалко, Duolingo. Они тоже нас скопировали. Солидарность".

Duolingo не оставил выпад без ответа. Бренд подхватил шутку и заявил: "Когда безобразный незнакомец называет тебя близнецом". Позже приложение добавило свою шутку: "Они назвали телефон в мою честь и сделали его гибким". Не обошлось и без рекламы. Duolingo обыграл цену смартфона фразой: "iPhone Duo: 1999 долларов. Duo на вашем iPhone: бесплатно".

К троллингу присоединилась и Motorola, напомнившая о своей линейке сложных смартфонов Razr. В рекламном видео компания написала: "Новое в их руках, культовое в наших".

Что известно об iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo 9 сентября Смартфон получил титановый корпус и доступен в цветах Star White и Night Sky. Наружный экран имеет диагональ 5,4 дюйма, а после разложения пользователь получает дисплей на 7,6 дюйма. Оба поддерживают ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

За производительность отвечает чип A20 Pro, а основная камера состоит из двух 48-мегапиксельных модулей. Толщина устройства в разложенном состоянии составляет 5,2 мм, вес – 254 грамма.

iPhone Duo имеет защиту IP68 от воды и пыли, поддерживает Apple Pencil и предлагается с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Цена iPhone Duo составляет 1999 долларов.

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