Можна купити квартиру в Києві: скільки коштує найдорожчий номер телефону в Україні

В Україні продають мобільний номер, за ціною якого можна придбати квартиру в Києві. Найдорожча пропозиція на ринку це номер "Київстар" 067 000 0000, який оцінений у 4 729 962 гривні. Про це свідчать дані спеціалізованих ресурсів із продажу "красивих" номерів.

Найдорожчі телефонні номери в Україні. Фото: Jenny Ueberberg Hire / Unsplash

Мобільні оператори пропонують клієнтам послугу вибору індивідуальної комбінації цифр. Абоненти можуть обрати номер, що легко запам’ятовується або підкреслює статус власника.

Згідно з ресурсом "MegaNomer", найдорожчий номер телефону в Україні у компанії "Київстар". Це комбінація з коду оператора, а решта становлять нулі — 067 000 0000. Щоб отримати такий номер необхідно викласти 4,7 млн гривень. Ця сума відповідає ціні квартири у Києві чи іншому місті України.

Серед інших преміальних варіантів "Київстару" також є номер 068 999 9999 майже за 1,3 млн гривень, а також номер 067 77 7777 приблизно за 860 тис. гривень.

Найдорожчі телефонні номери "Київстар"

Інший оператор Vodafone також пропонує мільйонні ціни за свої телефонні номери. Найдорожчий номер у Vodafone коштує 2 364 981 гривні. Це номер формату 0XY 888 8888. Наступний за ціною йде телефонний номер 066 999 9999 за 1,5 млн гривень.

Найдорожчі телефонні номери Vodafone

У Lifecell найбільш "бюджетні" найдорожчі номери. Найдорожчий номер цього оператора коштує 558 996 гривень — 073 000 0007. Наступний, 073 007 7777, продається за 230 тисяч і далі за нижчими цінами.

Найдорожчі телефонні номери Lifecell

