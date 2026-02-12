logo

Можно купить квартиру в Киеве: сколько стоит самый дорогой номер телефона в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно купить квартиру в Киеве: сколько стоит самый дорогой номер телефона в Украине

В Украине продают номер 067 000 0000 за 4,7 млн. гривен. Сколько стоят премиальные мобильные номера "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

12 февраля 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине продается мобильный номер, по цене которого можно приобрести квартиру в Киеве. Самое дорогое предложение на рынке это номер "Киевстар" 067 000 0000, оцененный в 4 729 962 гривны. Об этом свидетельствуют данные специализированных ресурсов по продаже красивых номеров.

Можно купить квартиру в Киеве: сколько стоит самый дорогой номер телефона в Украине

Самые дорогие телефонные номера в Украине. Фото: Jenny Ueberberg Hire/Unsplash

Мобильные операторы предлагают клиентам услугу выбора индивидуальной комбинации цифр. Абоненты могут выбрать номер, который легко запоминается или подчеркивает статус владельца.

Согласно ресурсу MegaNomer, самый дорогой номер телефона в Украине у компании "Киевстар". Это комбинация из кода оператора, а остальные составляют нули – 067 000 0000. Чтобы получить такой номер необходимо выложить 4,7 млн гривен. Эта сумма соответствует цене квартиры в Киеве или другом городе Украины.

Среди других премиальных вариантов "Киевстара" также номер 068 999 9999 почти за 1,3 млн гривен, а также номер 067 77 7777 примерно за 860 тыс. гривен.

Можно купить квартиру в Киеве: сколько стоит самый дорогой номер телефона в Украине - фото 2

Самые дорогие телефонные номера "Киевстар"

Другой оператор Vodafone также предлагает миллионные цены на свои телефонные номера. Самый дорогой номер в Vodafone стоит 2 364 981 гривны. Это номер формата 0XY 888 8888. Следующий по цене следует телефонный номер 066 999 9999 за 1,5 млн гривен.

Можно купить квартиру в Киеве: сколько стоит самый дорогой номер телефона в Украине - фото 2

Самые дорогие телефонные номера Vodafone

У Lifecell самые "бюджетные" самые дорогие номера. Самый дорогой номер этого оператора стоит 558 996 гривен – 073 000 0007. Следующий, 073 007 7777, продается за 230 тысяч и далее по более низким ценам.

Можно купить квартиру в Киеве: сколько стоит самый дорогой номер телефона в Украине - фото 2

Самые дорогие телефонные номера Lifecell  

Ранее портал "Комментарии" сообщал полный список телефонных кодов мобильных операторов Украины.

Также "Комментарии" писали о 10 самых дорогих телефонах в мире.



