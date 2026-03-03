MacBook Air з M5 офіційно: що змінилося і скільки коштує

Apple офіційно презентувала новий MacBook Air, який отримав чип M5 та оновлену конфігурацію пам’яті.

MacBook Air M5

Ноутбук оснащений 10-ядерним центральним процесором і модернізованим графічним процесором. За даними компанії, продуктивність у завданнях зі штучним інтелектом зросла до 4 разів порівняно з поколінням на M4 і до 9,5 раза — у порівнянні з M1.

У базовій комплектації MacBook Air тепер має 512 ГБ накопичувача — це вдвічі більше, ніж раніше. Також SSD працює у два рази швидше, що має позитивно вплинути на швидкість запуску програм і обробку великих файлів.

Модель доступна у двох варіантах — з діагоналлю 13 і 15 дюймів. Ноутбук отримав дисплей Liquid Retina яскравістю до 500 ніт, автономність до 18 годин, 12-мегапіксельну камеру з функцією Center Stage, два порти Thunderbolt 4 та магнітну зарядку MagSafe.

Корпус залишився повністю безшумним — система охолодження працює без вентилятора.

Ціна стартує від 1099 доларів за 13-дюймову версію та від 1299 доларів за 15-дюймову. Передзамовлення відкривається 4 березня, у продажу ноутбук з’явиться з 11 березня.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Apple офіційно представила новий iPhone 17e — доступнішу модель у своїй лінійці смартфонів. Ціна новинки стартує від 599 доларів.

Компанія продовжує розвивати серію “e” як альтернативу флагманським пристроям. Водночас смартфон зберігає ключові можливості, зокрема актуальний процесор A19, підтримку фірмових сервісів і нових стандартів зв’язку. Базова версія iPhone 17e отримала 256 ГБ вбудованої пам’яті — удвічі більше, ніж у попередніх бюджетних моделей. За даними виробника, одного заряду батареї вистачить до 26 годин відтворення відео.

