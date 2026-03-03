MacBook Air из M5 официально: что изменилось и сколько стоит

Рубрики
Ткачова Марія
Apple официально представила новый MacBook Air, который получил чип M5 и обновленную конфигурацию памяти.
MacBook Air M5
Ноутбук оснащен 10-ядерным центральным процессором и модернизированным графическим процессором. По данным компании, производительность в задачах с искусственным интеллектом возросла до 4 раз по сравнению с поколением на M4 и до 9,5 раза по сравнению с M1.
В базовой комплектации MacBook Air теперь имеет 512 ГБ накопителя – это вдвое больше, чем раньше. Также SSD работает в два раза быстрее, что положительно повлияет на скорость запуска программ и обработку больших файлов.
Модель доступна в двух вариантах – с диагональю 13 и 15 дюймов. Ноутбук получил дисплей Liquid Retina яркостью до 500 нит, автономность до 18 часов, 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage, два порта Thunderbolt 4 и магнитную зарядку MagSafe.
Корпус остался полностью бесшумным – система охлаждения работает без вентилятора.
Цена стартует от 1099 долларов за 13-дюймовую версию и от 1299 долларов за 15-дюймовую. Предзаказ открывается 4 марта, в продаже ноутбук появится с 11 марта.