MacBook Air из M5 официально: что изменилось и сколько стоит

Apple официально представила новый MacBook Air, который получил чип M5 и обновленную конфигурацию памяти.

MacBook Air M5

Ноутбук оснащен 10-ядерным центральным процессором и модернизированным графическим процессором. По данным компании, производительность в задачах с искусственным интеллектом возросла до 4 раз по сравнению с поколением на M4 и до 9,5 раза по сравнению с M1.

В базовой комплектации MacBook Air теперь имеет 512 ГБ накопителя – это вдвое больше, чем раньше. Также SSD работает в два раза быстрее, что положительно повлияет на скорость запуска программ и обработку больших файлов.

Модель доступна в двух вариантах – с диагональю 13 и 15 дюймов. Ноутбук получил дисплей Liquid Retina яркостью до 500 нит, автономность до 18 часов, 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage, два порта Thunderbolt 4 и магнитную зарядку MagSafe.

Корпус остался полностью бесшумным – система охлаждения работает без вентилятора.

Цена стартует от 1099 долларов за 13-дюймовую версию и от 1299 долларов за 15-дюймовую. Предзаказ открывается 4 марта, в продаже ноутбук появится с 11 марта.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Apple официально представила новый iPhone 17e — более доступную модель в своей линейке смартфонов. Цена новинки стартует от 599 долларов.

Компания продолжает развивать серию "e" как альтернативу флагманским устройствам. В то же время смартфон сохраняет ключевые возможности, в частности, актуальный процессор A19, поддержку фирменных сервисов и новых стандартов связи. Базовая версия iPhone 17e получила 256 ГБ встроенной памяти – вдвое больше, чем у предыдущих бюджетных моделей. По данным производителя, одного заряда батареи хватит до 26 часов воспроизведения видео.

