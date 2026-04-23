Кінець «одноразових» iPhone: ЄС ставить виробникам жорсткий ультиматум

Європейський Союз готує революційні зміни для ринку смартфонів, які можуть назавжди змінити звичний вигляд гаджетів. Уже з 2027 року всі пристрої, що продаватимуться на території Європейського Союзу, повинні відповідати новим жорстким вимогам до батарей.

Йдеться насамперед про те, що користувачі знову отримають можливість самостійно змінювати акумулятори без складного ремонту чи звернення до сервісних центрів. Таким чином регулятори фактично змушують виробників відмовитися від концепції герметичних корпусів, які ускладнюють доступ до батареї.

Крім того, нові правила встановлюють чіткі стандарти довговічності: акумулятори мають зберігати щонайменше 80% своєї ємності після приблизно 800 циклів заряджання. Вимоги також поширюються на загальну витривалість пристроїв – вони повинні краще переносити падіння, вплив пилу, вологи та щоденне зношення.

Ініціатива є частиною масштабної стратегії ЄС, спрямованої на зменшення електронних відходів і боротьбу з культурою "одноразової" техніки. У Брюсселі переконані: продовження терміну служби гаджетів допоможе не лише екології, а й гаманцям споживачів.

Очікується, що нововведення особливо сильно вдарять по великих виробниках, зокрема Apple, які традиційно роблять ставку на монолітний дизайн і складний ремонт. Експерти прогнозують: індустрію чекає масштабна перебудова – від інженерних рішень до бізнес-моделей.

Фактично ЄС задає нові глобальні правила гри. І якщо компанії хочуть залишитися на одному з найбільших ринків світу, їм доведеться змінитися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Apple офіційно представила новий iPhone 17e – доступнішу модель у своїй лінійці смартфонів. Ціна новинки стартує від 599 доларів.



