Конец «одноразовых» iPhone: ЕС ставит производителям жесткий ультиматум

Европейский Союз готовит революционные изменения для рынка смартфонов, которые могут изменить привычный вид гаджетов. Уже с 2027 года все устройства, продаваемые на территории Европейского Союза, должны отвечать новым жестким требованиям к батареям.

iPhone.

Речь идет прежде всего о том, что пользователи снова получат возможность самостоятельно менять аккумуляторы без сложного ремонта или обращения в сервисные центры. Таким образом, регуляторы фактически заставляют производителей отказаться от концепции герметичных корпусов, которые затрудняют доступ к батарее.

Кроме того, новые правила устанавливают четкие стандарты долговечности: аккумуляторы должны сохранять не менее 80% своей емкости после примерно 800 циклов зарядки. Требования также распространяются на общую выносливость устройств – они должны лучше переносить падение, влияние пыли, влаги и ежедневный износ.

Инициатива является частью масштабной стратегии ЕС, направленной на уменьшение электронных отходов и борьбу с культурой "одноразовой" техники. В Брюсселе убеждены: продление срока службы гаджетов поможет не только экологии, но и кошелькам потребителей.

Ожидается, что нововведения особенно сильно ударят по крупным производителям, в частности Apple, традиционно делающим ставку на монолитный дизайн и сложный ремонт. Эксперты прогнозируют: индустрия ждет масштабная перестройка – от инженерных решений до бизнес-моделей.

Фактически ЕС задает новые глобальные правила игры. И, если компании хотят остаться на одном из самых больших рынков мира, им придется измениться.

Читайте на портале "Комментарии" — Apple официально представила новый iPhone 17e – более доступную модель в своей линейке смартфонов. Цена новинки стартует от 599 долларов.



