Вийшла "вбивця Minecraft": що відомо про Hytale після семи років очікування
commentss НОВИНИ Всі новини

Вийшла "вбивця Minecraft": що відомо про Hytale після семи років очікування

Амбітна пісочниця Hytale вийшла в ранньому доступі на ПК.

14 січня 2026, 14:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Амбітна рольова пісочниця Hytale, яку фанати роками називали потенційним "вбивцею Minecraft", нарешті стала доступною гравцям. Через сім років після анонсу проєкт студії Hypixel вийшов у ранньому доступі на ПК. 

Вийшла "вбивця Minecraft": що відомо про Hytale після семи років очікування

Вийшла гра Hytale. Фото з відкритих джерел

Гра Hytale пропонує фентезійний світ із процедурно згенерованих блоків, різноманітні біоми, істот і підземелля, а також інструменти для створення модів і власного контенту. Гра поєднує класичну "пісочницю" з RPG-елементами та мінііграми, натхненними популярним сервером Hypixel у Minecraft.

Розробка Hytale стартувала ще у 2015 році, а у 2018-му дебютний трейлер став вірусним, зібравши понад 60 мільйонів переглядів. У 2020 році студію Hypixel придбала Riot Games, однак у червні 2025-го компанія несподівано скасувала гру та розформувала команду. 

Вийшла ”вбивця Minecraft”: що відомо про Hytale після семи років очікування - фото 2

Гра Hytale

Проєкт врятував співзасновник Hypixel Саймон Коллінс-Лафламм, який викупив права на Hytale й відновив розробку. Уже 13 січня 2026 року гра вийшла в ранньому доступі через власний лаунчер.

Розробники Hytale визнають, що стартова версія далека від фіналу. Наразі доступні режими дослідження та творчості, мультиплеєр і підтримка модів, але є чимало багів, а сюжетний режим і мініігри з’являться пізніше. Розробники обіцяють часті оновлення Hytale та поступове додавання соціальних функцій, зокрема списку друзів і голосового чату.

Вийшла ”вбивця Minecraft”: що відомо про Hytale після семи років очікування - фото 2

Гра Hytale

Hytale продається у трьох версіях від 20 до 70 доларів, а Коллінс-Лафламм заявляє про готовність фінансувати гру ще щонайменше десять років. Скачати Hytale можна на офіційному сайті.

Джерело: https://hytale.com/
