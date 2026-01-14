logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech игры Вышла "убийца Minecraft": что известно о Hytale после семи лет ожидания
commentss НОВОСТИ Все новости

Вышла "убийца Minecraft": что известно о Hytale после семи лет ожидания

Амбициозная песочница Hytale вышла в раннем доступе на ПК.

14 января 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Амбициозная ролевая песочница Hytale, которую фанаты годами называли потенциальным "убийцей Minecraft", наконец-то стала доступна игрокам. Спустя семь лет после анонса проект студии Hypixel вышел в раннем доступе на ПК.

Вышла "убийца Minecraft": что известно о Hytale после семи лет ожидания

Вышла игра Hytale. Фото из открытых источников

Игра Hytale предлагает фэнтезийный мир из процедурно сгенерированных блоков, разнообразные биомы, существ и подземелья, а также инструменты для создания модов и собственного контента. Игра сочетает классическую "песочницу" с RPG-элементами и минииграми, вдохновленными популярным сервером Hypixel в Minecraft.

Разработка Hytale стартовала еще в 2015 году, а в 2018 году дебютный трейлер стал вирусным, собрав более 60 миллионов просмотров. В 2020 году студию Hypixel приобрела Riot Games, однако в июне 2025 года компания неожиданно отменила игру и расформировала команду.

Вышла ”убийца Minecraft”: что известно о Hytale после семи лет ожидания - фото 2

Игра Hytale

Проект спас соучредитель Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм, выкупивший права на Hytale и возобновивший разработку. Уже 13 января 2026 игра вышла в раннем доступе через собственный лаунчер.

Разработчики Hytale признают, что стартовая версия далека от финала. Пока доступны режимы исследования и творчества, мультиплеер и поддержка модов, но есть немало багов, а сюжетный режим и мини-игры появятся позже. Разработчики обещают частые обновления Hytale и постепенное добавление социальных функций, в частности, списка друзей и голосового чата.

Вышла ”убийца Minecraft”: что известно о Hytale после семи лет ожидания - фото 2

Игра Hytale

Hytale продается в трех версиях от 20 до 70 долларов, а Коллинс-Лафламм заявляет о готовности финансировать игру еще не менее десяти лет. Скачать Hytale можно на официальном сайте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему мужчины играют за женских персонажей в видеоиграх.

Также "Комментарии" писали во что поиграть с девушкой. Список видеоигр для двоих.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hytale.com/
Теги:

Новости

Все новости