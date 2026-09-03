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Від "Війна. Війна ніколи не змінюється" до "Прикінчи його": 5 головних фраз із відеоігор, що стали легендою

Відеоігри давно стали частиною масової культури, а репліки їхніх героїв пішли в народ. Згадуємо п'ять культових фраз, що назавжди увійшли до історії індустрії.

3 вересня 2026, 21:01
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Сергій Кречмаровський

Відеоігри давно стали мистецтвом, а репліки їхніх персонажів – частиною повсякденної культури. Деякі фрази настільки щільно закріпилися в лексиконі геймерів, що їх впізнають навіть ті, хто ніколи не брав до рук геймпад.

Від "Війна. Війна ніколи не змінюється" до "Прикінчи його": 5 головних фраз із відеоігор, що стали легендою

Игровий геймпад. Фото: Pixabay

Перше місце по праву займає культова фраза серії Fallout: "Війна. Війна ніколи не змінюється". Цей філософський лейтмотив проходить крізь усю історію постапокаліптичної франшизи, задаючи тон кожній подорожі радіоактивними пустками.

Не менш відома крилата фраза з культового файтингу Mortal Kombat — "Прикінчи його". Команда судді, що звучить перед добиванням поваленого супротивника, десятиліттями змушувала серця гравців битися частіше на аркадних автоматах та домашніх приставках.

Серед любителів рольових ігор абсолютним хітом стала репліка старого мудреця з першої частини Diablo: "Затримайся на мить і послухай". Прості слова Декарда Каїна миттєво повертають ностальгічні спогади кожному, хто проводив ночі за вивченням похмурого Трістрама.

Не обійшлося і без класики стратегій: "Треба більше золота". Фраза, що стала крилатою завдяки легендарному всесвіту Blizzard і міцно вкоренилася в онлайні, ідеально описує будь-які життєві ситуації, коли фінансів катастрофічно не вистачає.

Завершує нашу п'ятірку знаменита іронічна фраза Portal: "Торт — це брехня". Настінний напис, що попереджає довірливих гравців про підступність штучного інтелекту, перетворився на один із найвідоміших інтернет-мемів сучасності.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому люди масово переходять зі смартфонів на "тупі" кнопкові телефони.



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