От "Война. Война никогда не меняется" до "Кончай его": 5 главных фраз из видеоигр, ставших легендой

Видеоигры давно стали искусством, а реплики их персонажей — частью повседневной культуры. Некоторые фразы настолько плотно закрепились в лексиконе геймеров, что их узнают даже те, кто никогда не брал в руки геймпад.

Игровой геймпад. Фото: Pixabay

Первое место по праву занимает культовая фраза серии Fallout: "Война. Война никогда не меняется". Этот философский лейтмотив проходит через всю историю постапокалиптической франшизы, задавая тон каждому путешествию по радиоактивным пустошам.

Не менее известна крылатая фраза из культового файтинга Mortal Kombat — "Кончай его". Команда судьи, звучащая перед добиванием поверженного противника, десятилетиями заставляла сердца игроков биться чаще на аркадных автоматах и домашних приставках.

Среди любителей ролевых игр абсолютным хитом стала реплика старого мудреца из первой части Diablo: "Задержись на минуту и послушай". Простые слова Декарда Каина мгновенно возвращают ностальгические воспоминания каждому, кто проводил ночи за изучением мрачного Тристама.

Не обошлось и без классики стратегий: "Нужно больше золота". Фраза, ставшая крылатой благодаря легендарным вселенным Blizzard и прочно укоренившаяся в онлайне, идеально описывает любые жизненные ситуации, когда финансов катастрофически не хватает.

Завершает нашу пятерку знаменитая ироничная фраза из Portal: "Торт — это ложь". Настенная надпись, предупреждающая доверчивых игроков о коварстве искусственного интеллекта, превратилась в один из самых узнаваемых интернет-мемов современности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему люди массово переходят со смартфонов на "тупые" кнопочные телефоны.